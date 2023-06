Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları kimdir, konusu nedir? Jumanji: Yeni Seviye filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) bu akşam saat 20:0'de ATV'de yayınlanacak. Zaman zaman ekranlara gelen Jumanji: Yeni Seviye filminin hakkında merak edilenler hızla sorgulanmaya başladı. Filmin yönetmenliğini Jake Kasdan üstlenmiştir. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmi hakkında merak edilen detaylar...

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ KONUSU

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesiyle birlikte evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Ancak Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Oyun dünyası

Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone

Jack Black: Professor Sheldon

Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar

Karen Gillan: Ruby Roundhouse

Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough

Awkwafina: Bethany’s avatar.

Gerçek dünya

Danny DeVito: Eddie Gilpin

Danny Glover: Milo Walker

Ser'Darius Blain: Anthony "Fridge

Morgan Turner: Martha Kaply

Alex Wolff: Spencer Gilpin

Madison Iseman: Bethany Walker

Colin Hanks: Alex Vreeke

JUMANJİ: YENİ SEVİYE NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye adlı Amerikan fantastik ve macera filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Film, 13 Aralık 2019 tarihinde vizyona girdi ve büyük bir gişe başarı elde etti.

Jumanji Yeni Seviye filmi Amerika Birleşik Devletleri’nde çekildi. Jumanji: The Next Level filminin çekimleri için Atlanta, New Mexico, Alberta ve Hawaii’de çekim setleri kurularak çekimler tamamlandı.