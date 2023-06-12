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Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları kimdir, konusu nedir? Jumanji: Yeni Seviye filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

12.06.2023 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jumanji: Yeni Seviye filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Amerikan fantastik ve macera filmi 12 Haziran 2023 akşamı televizyon ekranlarında yayınlanacak. Filmi izlmek isteyen sinema severler Jumanji: Yeni Seviye'nin konusu ve oyuncuları gibi detayları araştırmaya başladı. Peki, Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları kimdir, konusu nedir? Jumanji: Yeni Seviye filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Jumanji: Yeni Seviye oyuncuları kimdir, konusu nedir? Jumanji: Yeni Seviye filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Jumanji: Yeni Seviye (Jumanji: The Next Level) bu akşam saat 20:0'de ATV'de yayınlanacak. Zaman zaman ekranlara gelen Jumanji: Yeni Seviye filminin hakkında merak edilenler hızla sorgulanmaya başladı. Filmin yönetmenliğini Jake Kasdan üstlenmiştir. İşte Jumanji: Yeni Seviye filmi hakkında merak edilen detaylar...

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ KONUSU

Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesiyle birlikte evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Ancak Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

jumanji film

JUMANJİ: YENİ SEVİYE FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Oyun dünyası
Dwayne Johnson: Dr. Smolder Bravestone
Jack Black: Professor Sheldon
Kevin Hart: Franklin "Mouse" Finbar
Karen Gillan: Ruby Roundhouse
Nick Jonas: Jefferson "Seaplane" McDonough
Awkwafina: Bethany’s avatar.

Gerçek dünya
Danny DeVito: Eddie Gilpin
Danny Glover: Milo Walker
Ser'Darius Blain: Anthony "Fridge
Morgan Turner: Martha Kaply
Alex Wolff: Spencer Gilpin
Madison Iseman: Bethany Walker
Colin Hanks: Alex Vreeke

jumanji

JUMANJİ: YENİ SEVİYE NEREDE VE KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Jumanji: Yeni Seviye adlı Amerikan fantastik ve macera filmi 2019 yılında vizyona girmiştir. Film, 13 Aralık 2019 tarihinde vizyona girdi ve büyük bir gişe başarı elde etti.

Jumanji Yeni Seviye filmi Amerika Birleşik Devletleri’nde çekildi. Jumanji: The Next Level filminin çekimleri için Atlanta, New Mexico, Alberta ve Hawaii’de çekim setleri kurularak çekimler tamamlandı.


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