Corona virüs pandemisini Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren ve bu süreçte yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Hailey ve Justin Bieber Los Angeles'a (LA) döndü.

Justin Bieber'dan yalın ayak bisiklet üzerinde görüntülü konuşma

Perşembe günü şehre gelen 26 yaşındaki pop yıldızı, Los Angeles caddelerinde mutlu bir şekilde siyah elektrikli bisikletiyle gezerken görüntülendi.

Yalın ayak olan Bieber, el yazısıyla işlenmiş Cherry marka siyah şapkasını kirli saçlarını kapatmak için kullandı.

Kanadalı şarkıcı, siyah bisikletine uyumlu olması için yine siyah Drew yüz maskesi ve Kanye West'in Jesus Is King serisinden parlak bir sarı kapüşonlu giymeyi tercih etti.

Bieber'ın kapüşonlusunun arkasındaki Tanrıya kalmış! İsa Kral (Thats on god jesus is king) yazısı dikkat çekti.

Bieber maskesini sadece görüntülü konuşma yapmak için indirdi.