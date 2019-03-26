Justin Bieber eşi Hailey Baldwin'ın iç çamaşırlı halini paylaştı

Yaklaşık 5 ay önce ünlü model Hailey Baldwin ile evlenen ünlü şarkıcı Justin Bieber, eşinin yarı çıplak halini Instagram Story’den paylaştı.

Boynunda Bieber’ın yeni markası Drew’e ait bir madalyon takan, Victoria’s Secret iç çamaşırı üstüne beyaz askılı bir crop askılı tişört giyen Hailey’in görüntüsü sosyal medyayı da etkisi altına aldı…

Yatak odalarından paylaşım yapan Bieber haliyle eleştirilere de maruz kaldı. ‘Tüm mahreminizi görmek zorunda değiliz’ diyenler bir hayli fazlaydı…

Bir süredir depresyon tedavisi gören Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in aralarının kötü olduğu ve boşanacakları iddia edilse de çift sık sık bu iddiaları yalanlayacak cinsten fotoğraflar paylaşıyor.

