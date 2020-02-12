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Justin Bieber eşiyle cinsel hayatı hakkında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:24 | Son Güncelleme

Justin Bieber, Londra'da katıldığı bir konser sonrasında soruları yanıtladı. Özel hayatı hakkında da dürüstçe cevap veren Bieber, konu cinsel hayata gelince de açık sözlülüğünden vazgeçmedi.

Justin Bieber eşiyle cinsel hayatı hakkında konuştu

Yeni albümü Changes’ın yayınlanmasına günler kala ünlü şarkıcı Justin Bieber yaptığı açıklamalarla yine gündemde.
Londra’da verdiği konser sonrasında yapılan soru cevap kısmında tüm içtenliğiyle soruları yanıtlayan ünlü şarkıcı, konu Hailey Baldwin ile olan cinsel hayatına gelince de, “İşler bazen çılgına dönebiliyor” dedi.

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Bieber, eşi Hailey ile nasıl vakit geçirdiklerini soran bir hayranına dönüp, “Yani ben eşimle birlikteyken, tüm gün ne yaptığımızı tahmin edersiniz… İşler çok çılgın olabiliyor. Sadece bunu yapıyoruz” şeklinde yanıtlayınca herkesi şoke etti.

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Ünlü şarkıcı eşiyle birlikte film izlemeyi ve takılmayı seviyorum derken, “Kesinlikle rahat durmuyoruz” diye de ekledi.

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"EVLİLİK KOLAY BİR ŞEY DEĞİL"

Justin Bieber ve Hailey Baldwin 2018 yılında gizlice evlenmiş, ardından görkemli bir düğünde Hollywood’un ünlü isimleriyle buluşmuştu.
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Ünlü şarkıcı evliliğin kendisini nasıl değiştirdiğini anlatırken, “Evli olmak çok güzel. Yanlış anlamayın, evlilik kolay bir şey değil. Uğruna çabalamanız gereken bir şey” dedi.
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Evliliğin kolay bir şey olsaydı herkesin çok çabuk evleneceğini belirten Bieber, “Çocuk yapmak ve evlenmek istiyorsanız, ilişkiniz için her gün çaba sarfetmeniz gerektiğini bilin” şeklinde konuştu.

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justin bieber, hailey baldwin,

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