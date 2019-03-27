Justin Bieber'ı çileden çıkaran Selena Gomez yorumu!

Justin Bieber bir süre önce büyük aşkı Selena Gomez ile ayrılmış ve ardından ünlü model Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başlamış ve bir süre sonra da evlenmişti.

Bu evliliğin ardından çoğu takipçisi Bieber'ın Gomez'e inat olsun diye evlendiğini söylerken bir kısmı ise uzun sürmeyecek bir ilişki olarak değerlendirmişti bu ilişkiyi.

Geçtiğimiz günlerde ise bir takipçi haddini aştı ve Bieber'ın fotoğrafının altına çirkin sözler yazdı.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir hayranının, yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı “Hailey’ye aşık değilsin! Onunla sadece Selena Gomez’e geri dönmek için evlendin. Ayrıca Hailey Baldwin Mendes gibi insanlarla yatıyor ve o ırkçı biri” sözlerine adeta delirdi. Ve bu sözlere tepkisiz kalmayarak şu yanıtı verdi:

KENDİNDEN UTANMALISIN!

“Sen olgun değilsin, senin karıma ve bana laf attığın bir hesaba sahip olman absürt… Neden bütün hayatımı eski sevgilimi geri almak için biri ile evliliğe adım atayım? Buna inanan kaba veya 10 yaş ve altındadır. Çünkü mantıklı bir insan bu şekilde konuşmaz ve düşünmez. Gerçekten kendinden utanmalısın.