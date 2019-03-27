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Justin Bieber'ı çileden çıkaran Selena Gomez yorumu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 15:44 | Son Güncelleme

Bir süredir depresyon tedavisi gören Justin Bieber'ı bir takipçisi çileden çıkardı. Yaptığı paylaşıma takipçisinin "Hailey, Shawn Mendes gibi insanlarla yatıyor" yazınca ünlü şarkıcı çıldırdı.

Justin Bieber'ı çileden çıkaran Selena Gomez yorumu!

Justin Bieber bir süre önce büyük aşkı Selena Gomez ile ayrılmış ve ardından ünlü model Hailey Baldwin ile birlikte olmaya başlamış ve bir süre sonra da evlenmişti.

Bu evliliğin ardından çoğu takipçisi Bieber'ın Gomez'e inat olsun diye evlendiğini söylerken bir kısmı ise uzun sürmeyecek bir ilişki olarak değerlendirmişti bu ilişkiyi.

Geçtiğimiz günlerde ise bir takipçi haddini aştı ve Bieber'ın fotoğrafının altına çirkin sözler yazdı.

Ünlü şarkıcı Justin Bieber, bir hayranının, yaptığı bir paylaşımın altına yazdığı “Hailey’ye aşık değilsin! Onunla sadece Selena Gomez’e geri dönmek için evlendin. Ayrıca Hailey Baldwin Mendes gibi insanlarla yatıyor ve o ırkçı biri” sözlerine adeta delirdi. Ve bu sözlere tepkisiz kalmayarak şu yanıtı verdi:

KENDİNDEN UTANMALISIN!

“Sen olgun değilsin, senin karıma ve bana laf attığın bir hesaba sahip olman absürt… Neden bütün hayatımı eski sevgilimi geri almak için biri ile evliliğe adım atayım? Buna inanan kaba veya 10 yaş ve altındadır. Çünkü mantıklı bir insan bu şekilde konuşmaz ve düşünmez. Gerçekten kendinden utanmalısın.

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SELENA'NIN KALBİMDE YERİ AYRI

Ben Selenayı sevdim ve seviyorum. Onun kalbimde ayrı bir yeri var. Ama karıma delicesine aşığım ve o hayatımda bana olan en iyi şey. Gününü nefretle geçirmen senin hakkında bir çok şey düşündürüyor. Eğer benim dikkatimi çekmek için yaptığın saçma bir komploysa bu, yanılıyorsun. Böyle şeyleri söyleyen çok insan gördüm ve böyle mesajlara bir daha asla cevap vermeyeceğim. Çünkü buna enerjimi harcamak istemiyorum."

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Justin mesajını bitirirken de, “Bu, hasta ruhlu insanlara bir cevaptır” yazdı ve şunları ekledi: "Eşim Hailey’ye ‘O her zaman Selena’ya dönecek’ ya da ‘Selena onun için senden daha iyi’ gibi itici mesajlar atan, olgun olmayan hasta ruhlu insanlara bir cevaptır. Hayatım hakkında ve bana neyin iyi geldiğinden hiçbir fikrin yok.

Hailey benim gelinim. Eğer bunu beğenmiyor ve desteklemiyorsan, bu beni desteklemediğin, bir hayranım olmadığın ve iyi bir insan olmadığın anlamına gelir. Eğer ailenle büyümüş olsaydın, onlar sana 'Söyleyecek iyi bir şeyin yoksa söyleme' derlerdi…”

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