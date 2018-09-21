MAGAZİN

Justin Bieber'ın bu halleri korkuttu! Uyuşturucu krizi mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 17:26 | Son Güncelleme

24 yaşındaki Kanadalı şarkıcı Justin Bieber'ın hayranları tarafından kaydedilmiş videosu, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bieber'ın görüntülerde titremesi ve hareketlerini kontrol edememesi uyuşturucu krizine girdiği yönünde yorumlandı.

Justin Bieber'ın bu halleri korkuttu! Uyuşturucu krizi mi?

Sosyal medyada yayılan videoda Justin Bieber'ın, bir hayranıyla sarılırken aniden titremeye başladığı ve hareketlerini kontrol edemediği görülüyor.

Aynı videonun devamında ise, Bieber'ın bir hayranı sarılırken durumu belli etmemek için takındığı tavır hayranlarında büyük endişeye neden oldu.

UYUŞTURUCU KRİZİ Mİ?

Sosyal medyadan gelen bazı yorumlar, şarkıcının uyuşturucu yoksunluğu krizine girmiş olabileceği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan bu videonun sanatçının özel hayatında önemli bir dönüm noktası olduğu konuşuluyor.
Zira Bieber, iki yıl önce hayranlarıyla toplum içinde fotoğraf ve video çekilmeme kararı almıştı.

Bunun kendisini kötü, mutsuz vede zihinsel olarak tükettiğini açıklamıştı.

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justin bieber uyuşturucu krizi video

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