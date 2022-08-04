Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray pozlarıyla olay oldu

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Sahara Ray sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Son dönemde erotik pozlarıyla gündem olan Lottie Moss ile yakın arkadaş olan ve Moss ile cesur pozlara imza atan Sahara Ray durmuyor.

Ünlü model birbirinden iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Cesur paylaşımların dozunu artıran Ray'i görenler "İyice abarttın", "Lottie ile iyi bir ekipsiniz", "Güzelliğin kıyaslanamaz" yorumlarında bulundu.

ÖPÜŞMÜŞLERDİ

Moss geçtiğimiz aylarda arkadaşı Sahara Ray ile Instagram'daki filtrelerle eğlenmişti.

İkili, filtreyi kullandıktan sonra tutkuyla öpüşerek ve "Ne tür bir lezbiyensin?" diye birbirlerine sormuştu. İkilinin bu pozları sosyal medyayı sallamıştı.



