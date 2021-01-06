Justin Bieber’ın Tom Cruise inadı bitmiyor! Araya Dwayne Johnson girdi

Justin Bieber’ın Tom Cruise ile dövüşme inadı devam ediyor. İlk kez 2019’da sosyal medya hesabından Tom Cruise ile kafes dövüşü yapmak istediğini söyleyen Justin Bieber bu isteğini yineledi. 2019’da kendisinden 30 yaş büyük Tom Cruise’a dövüş teklif etmesinin sebebi olarak en zorlu aksiyon sahnelerinde bile dublör kullanmayan, sporcu geçmişi olması gösterilmişti. İnternet dünyasının komplo teorisyenleri ise bu meydan okumayı, ikilinin farklı dini tarikatlara üye olmasına bağlamıştı.

DWAYNE JOHNSON YORUM YAPTI

Aradan geçen bir buçuk yıl sonra Justin Bieber sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Tom Cruise’a yeniden meydan okudu. 3 milyona yakın kişinin beğendiği paylaşıma Dwayne Johnson yorum yaptı.

Dwayne Johnson’un Rocky filminden replikleri yazdığı You're gonna lightning and crap thunder (Şimşek gibi çakacak, gök gürültüsü yaratacaksın) yorumu da binlerce beğeni aldı.



