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Justin Bieber ve Hailey Baldwin 1 milyon dolarlık tur otobüsüyle tatilde!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 12:03 | Son Güncelleme

Justin Biber, 1 milyon dolarlık tur otobüsünü alıp eşi Hailey Baldwin Bieber ile Utah'ta kamp tatiline çıktı. Çift ıssız koylarda yüzme keyfi yaptı.

Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, dünyada 7 milyondan fazla kişiyi etkileyen kronavirüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Pandemi döneminin büyük bir kısmını Kanada'da aylık kirası 60 bin dolar olan evlerinde karantinada geçiren çift kurallara hala uyuyor.

Pandeminin ardından Los Angeles'a (LA) dönen çift, uzmanların sosyal mesafe ve maske uyarılarını dikkate alıyor.

Kamp yapmaya karar veren çift, sosyal izolasyon için Justin Biber'ın 1 milyon dolarlık tur otobüsünü tercih etti.

Karavanın çok ötesinde!

Utah'ta kamp tatiline çıkan çiftin, ultra lüks otobüslerinin özellikleri gündem oldu.
Marathon Coach marka aracın iç kısmında, üç adet televizyon bulunan geniş bir oturma alanı var.
Isıtmalı zemini olan araçta, kızıl ötesi sauna ve şömine de bulunuyor.
Büyük bir ana yatak odası olan otobüsün banyo ve mutfak tezgahları mermerden. Mutfakta barbekü bile var.
İşte efsane aracın lüks görüntüsü...
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