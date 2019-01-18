Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in düğünü ne zaman?

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, geçtiğimiz Eylül ayında gizli bir nikah ile evlenmişlerdi. Aylar sonra, ünlü çift aileleri ve arkadaşları için bir düğün planlamaya karar verdiler.

28 Şubat için düğün davetiyeleri yollamaya başlayan Bieber çifti, ikinci kere evet demeye hazırlanıyorlar.

Page Six’in haberine göre dansçılara kadar planlanan düğünün provaları başladı bile. Bieber, nikahı gerçekleştirmesi için arkadaşı DJ Tay James’i seçti.

DÜĞÜN ORMANDA MI OLACAK?

Davetiyede yer belirtilmese de, Hailey Baldwin’in The Cut’a verdiği röportajdan, hayalinin ormanın arasında küçük bir düğün ile evlenmek olduğu biliniyor. “Her yerde ışıklar asıldığını hayal ediyorum,” diyen Baldwin, ağaçlar arasında bir düğün istediğini belirtmişti.

US Weekly'de verilen bir habere göre ise "Justin, Canada'daki evini çok seviyor. Onun için gerçekten çok özel bir yer ve orada evlenmeyi çok istiyor." Yani düğünün Canada'da, orman içinde olma olasılığı yüksek.

People’ın haberine göre çiftin Ocak’ta evleneceği düşünülürken, kesin bir tarihe karar veremedikleri söylenmişti.

En yakın tarihte düğün yapmak isteyen Bieber çifti, arkadaşları ve ailelerinin programına göre bir tarih seçtiler. Yasal olarak evli olan ünlü çiftin sevdikleri ile de bir kutlama yapacakları için çok mutlu olduğu konuşuluyor.

