Justin-Hailey Bieber çifti düğün fotoğraflarını paylaştı! Damatlık dişe servet harcandı

Justin Bieber ve Hailey Bieber (Baldwin) dün South Carolina’da ikinci kez evlendi. 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ile 22 yaşındaki ABD’li model, arkadaşları ve ailelerinin katıldığı gösterişli düğünden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fotoğraflarda Bieber’ın alyansı, 25 bin dolarlık elmas taşlı takma dişi ve Hailey Bieber’ın 500 bin dolarlık evlilik yüzüğü dikkat çekti. Ünlü modelin ayrıca 123 bin dolarlık mücevher seti taktığı da görüldü.

Justin Bieber, düğünden birkaç gün önce eşinin kendisine düğün hediyesi olan 50 bin dolarlık Audemars Piguet marka saati sosyal medyada paylaşmıştı.

Öte yandan geçen yıl New York'ta evlenen çift, dün South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de bir düğün organize etti.

Düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli’nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu’nda kokteyle geçildi. Akşam yemeği öncesi verilen kokteylde Hailey Baldwin, Vivienne Westwood imzalı beyaz mini elbisesiyle dikkat çekti.

Ünlü modelin gelinliğini gösteren fotoğraflar basınla paylaşılmadı. Sır gibi saklanan gelinliğin, çiftin para karşılığında anlaştığı bir dergide yayınlanacağı öğrenildi.

Düğünün davetlileri arasında Kylie Jenner, Kendall Jenner, Joan Smalls, Camilla Morrone gibi ünlüler yer aldı.

