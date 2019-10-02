MAGAZİN

Justin-Hailey Bieber çifti düğün fotoğraflarını paylaştı! Damatlık dişe servet harcandı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.10.2019 11:54 | Son Güncelleme

Dün görkemli bir düğünle ikinci kez evlenen Justin Bieber ve Hailey Bieber (Baldwin), düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Fotoğraflarda ikilinin mücevherleri, özellikle de Justin Bieber'ın elmastan yapılan takma dişi dikkat çekti. İşte o fotoğraflar...

Justin Bieber ve Hailey Bieber (Baldwin) dün South Carolina’da ikinci kez evlendi. 25 yaşındaki Kanadalı şarkıcı ile 22 yaşındaki ABD’li model, arkadaşları ve ailelerinin katıldığı gösterişli düğünden kareleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Fotoğraflarda Bieber’ın alyansı, 25 bin dolarlık elmas taşlı takma dişi ve Hailey Bieber’ın 500 bin dolarlık evlilik yüzüğü dikkat çekti. Ünlü modelin ayrıca 123 bin dolarlık mücevher seti taktığı da görüldü.

Justin Bieber, düğünden birkaç gün önce eşinin kendisine düğün hediyesi olan 50 bin dolarlık Audemars Piguet marka saati sosyal medyada paylaşmıştı.

Öte yandan geçen yıl New York'ta evlenen çift, dün South Carolina’daki Montage Palmetto Bluff Hotel’de bir düğün organize etti.

Düğünün yapıldığı tesiste yer alan Somerset Şapeli’nde 154 davetlinin önünde birbirlerine “evet” dedikten sonra davetlilerle birlikte Wilson Balo Salonu’nda kokteyle geçildi. Akşam yemeği öncesi verilen kokteylde Hailey Baldwin, Vivienne Westwood imzalı beyaz mini elbisesiyle dikkat çekti.

Ünlü modelin gelinliğini gösteren fotoğraflar basınla paylaşılmadı. Sır gibi saklanan gelinliğin, çiftin para karşılığında anlaştığı bir dergide yayınlanacağı öğrenildi.

Düğünün davetlileri arasında Kylie Jenner, Kendall Jenner, Joan Smalls, Camilla Morrone gibi ünlüler yer aldı.

PARTNER Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı Yine yapacağını yaptı! Eda Taşpınar bu pozlarla sosyal medyayı salladı
Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım!Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım!
Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Justin-Hailey Bieber Hailey Bieber justin bieber Justin Bieber ve Hailey Baldwin

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım!

Sinem Kobal'dan makyajsız paylaşım!

Gelin adayı Hanife Gürdal'ın sütyeni takipçilerini kızdırdı

Gelin adayı Hanife'ye eleştiri yağdı! 'Sütyenin yamulmuş'

Miss Turkey 2019 finalistleri belli oldu!

Miss Turkey 2019 finalistleri sosyal medyayı salladı

Ayşe Hatun Önal'dan otel balkonunda olay pozlar

Otel balkonunda olay pozlar

Ata Demirer ve annesinden yaz pozu!

Annesini paylaştı; beğeni yağdı

Sen Anlat Karadeniz yıldızı İrem Helvacıoğlu dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.