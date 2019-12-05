Justin Timberlake aldattığı eşi Jessica Biel’den özür diledi

Şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, yedi yıllık eşi oyuncu Jessica Biel’den, rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele çekilen görüntüleri sonrası aldatma iddialarıyla ilgili kamuya açık olarak yayınladığı mektupla özür diledi.

38 yaşındaki Timberlake, Instagram’da paylaştığı özür metninde, Palmer filmi setinde birlikte çalıştıkları 31 yaşındaki oyuncu Wainwright ile aralarında bir şey olmadığını belirterek, yaptığı hareketten dolayısı karısı Biel’den kendisini affetmesini istedi.

“Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum” diyen Timberlake, “Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama netleştireyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Timberlake, geçen hafta Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir barın balkonunda birlikte görüntülenmişti. Aldatma iddiası, ikilinin el ele tutuşurken ve Wainwright’ın elini Timberlake’in dizine koyarken görüntülenmesinin ardından çıkmıştı.