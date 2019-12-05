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Justin Timberlake aldattığı eşi Jessica Biel’den özür diledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, yeni filmindeki rol arkadaşı ile el ele görüntülerinin yayınlanmasından sonra karısını aldatığı haberleri üzerine “özür” açıklaması yaptı.

Justin Timberlake aldattığı eşi Jessica Biel’den özür diledi

Şarkıcı ve oyuncu Justin Timberlake, yedi yıllık eşi oyuncu Jessica Biel’den, rol arkadaşı Alisha Wainwright ile el ele çekilen görüntüleri sonrası aldatma iddialarıyla ilgili kamuya açık olarak yayınladığı mektupla özür diledi.

38 yaşındaki Timberlake, Instagram’da paylaştığı özür metninde, Palmer filmi setinde birlikte çalıştıkları 31 yaşındaki oyuncu Wainwright ile aralarında bir şey olmadığını belirterek, yaptığı hareketten dolayısı karısı Biel’den kendisini affetmesini istedi.

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“Dedikodulardan olabildiğince uzak duruyorum ama ailem için, sevdiğim insanları incittiği için son söylentilerin önemli olduğunu hissediyorum” diyen Timberlake, “Birkaç hafta önce şiddetli bir şekilde yargılandım ama netleştireyim, rol arkadaşımla aramda hiçbir şey olmadı” ifadesini kullandı.

Timberlake, geçen hafta Palmer filmindeki rol arkadaşı Alisha Wainwright ile New Orleans’ta bir barın balkonunda birlikte görüntülenmişti. Aldatma iddiası, ikilinin el ele tutuşurken ve Wainwright’ın elini Timberlake’in dizine koyarken görüntülenmesinin ardından çıkmıştı.

ÇOK ALKOLLÜYDÜM!

Timberlake açıklamasında, “O gece çok fazla alkollüydüm ve davranışımdan dolayı pişmanım. Daha iyi tanınmalıydım” ifadesini kullandı.

“Bu, oğluma sunmak istediğim bir örnek davranış değil” diyen Timberlake, “Onları bu utandırıcı duruma soktuğum için harika karımdan ve ailemden özür diliyorum. Elimden geldiğince en iyi eş ve baba olmaya odaklanıyorum. Ama bu davranışım, o çabaya yakışmadı” şeklinde yazdı.

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Timberlake ayrıca, “Palmer filminde çalışmaktan inanılmaz gurur duyuyorum. Bu filme devam etmeyi iple çekiyorum ve insanların seyretmesi için heyecanlanıyorum” ifadesine yer verdi.

Aldatma haberleri sonrası Amerikan medyası Jessica Biel’in ‘perişan’ göründüğünü yazarken; Daily Mail, aldatma görüntüleri sonrası Jessica Biel’in parmağında evlilik yüzüğüyle görüldüğü fotoğraflarını yayınlamıştı. Haberde Biel’in ‘iyi’ olduğu ve iddialara ‘soğukkanlı’ tepki gösterdiği belirtilmişti.

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