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K-Pop izdihamı: 30 kişi bayıldı! Konser yarıda kesildi

07.11.2022 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da K-Pop grubu NCT 127'nin konseri, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılması üzerine yarıda kesilmek zorunda kaldı.

K-Pop izdihamı: 30 kişi bayıldı! Konser yarıda kesildi

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da K-Pop grubu NCT 127'nin ülkede gerçekleştirdiği ilk konser, çıkan kargaşada 30 kişinin bayılması üzerine yarıda kesilmek zorunda kaldı.
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, K-Pop grubu NCT 127, Endonezya'da gerçekleştireceği bir dizi konserin ilk gününde performanslarını sergilemek için sahneye çıktı.

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Grubun sahneye çıktığı ilk anlarda ayakta duran kalabalığın sahneye doğru ilerlemesiyle, alanda kargaşa yaşandı.

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Müzik grubu üyeleri, ilk anlarda yaşanan kargaşayı önlemek için kalabalık dinleyici grubunun öndeki demirlere baskı yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

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ÖZÜR AÇIKLAMASI

K-Pop grubu üyelerinin ve alandaki yetkililerin tüm uyarılarına rağmen kargaşanın devam etmesi üzerine, grup sahneden ayrıldı ve konser yarıda kesilmek zorunda kaldı.

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Bölge polisi daha sonra en az 30 seyircinin bayıldığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

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