K-pop yıldızı Seulong ölümlü trafik kazasına karıştı

Güney Koreli dünyaca ünlü K-pop grubu 2AM’in üyelerinden Seulong, ölümlü bir trafik kazasına karıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, bir yayanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası geçirdi. Olayı, 2AM’in bağlı olduğu ajans doğruladı.

"BÜYÜK BİR ŞOK GEÇİRİYOR"

Yapılan açıklamada, “İlk olarak kazanın kurbanına rahmet diliyor ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. 1 Ağustos’ta Im Seulong yağmurlu havada otomobilini sürerken yoldan geçen bir yayaya çarptı. Kazadan hemen sonra Im Seulong, çarptığı kişiyi arabasına aldı ancak ne yazık ki yaralı, hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Im Seulong polise ifade verdi ve evine gönderildi. O büyük bir şok geçiriyor” ifadesi kullanıldı.



