MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. K-pop yıldızı Seulong ölümlü trafik kazasına karıştı

K-pop yıldızı Seulong ölümlü trafik kazasına karıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:46 | Son Güncelleme

Güney Koreli dünyaca ünlü K-pop grubu 2AM’in üyelerinden Seulong'un çarptığı yaya, hayatını kaybetti.

K-pop yıldızı Seulong ölümlü trafik kazasına karıştı

Güney Koreli dünyaca ünlü K-pop grubu 2AM’in üyelerinden Seulong, ölümlü bir trafik kazasına karıştı. 33 yaşındaki şarkıcı, bir yayanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan trafik kazası geçirdi. Olayı, 2AM’in bağlı olduğu ajans doğruladı.

"BÜYÜK BİR ŞOK GEÇİRİYOR"

Yapılan açıklamada, “İlk olarak kazanın kurbanına rahmet diliyor ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. 1 Ağustos’ta Im Seulong yağmurlu havada otomobilini sürerken yoldan geçen bir yayaya çarptı. Kazadan hemen sonra Im Seulong, çarptığı kişiyi arabasına aldı ancak ne yazık ki yaralı, hastaneye giderken yolda hayatını kaybetti. Im Seulong polise ifade verdi ve evine gönderildi. O büyük bir şok geçiriyor” ifadesi kullanıldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!
İzzet Yıldızhan’ı ifşa etti! Bakın daha önce kimi ifşa etmişİzzet Yıldızhan’ı ifşa etti! Bakın daha önce kimi ifşa etmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Beyrut'ta şiddetli patlama!

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Ankara'da vaka sayısı patladı mı? İddialar sonrası flaş açıklama

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Düğün yolcuğu feci şekilde son buldu! Çok sayıda yaralı var

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bayram için kesenin ağzını açtılar

Bayram için kesenin ağzını açtılar

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcıdan romantik evlilik teklifi!

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Müjde Ar isyan etmişti! Mahkemelik oldular

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın bikinili pozları olay oldu

Hamdi Alkan’ın kızı Zeynep Alkan’ın bikinili pozları olay oldu

Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Cemre Kemer'den filtresiz yaz paylaşımları

Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!

Alaçatı aşıkları Ebru Şahin ile Cedi Osman, İstanbul’da!

Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

Demet Akalın’dan photoshop iddialarına bikinili yanıt!

Songül Öden: Balayı değil balayımsı

'Balayı değil balayımsı'

Survivor Nisa Bölükbaşı geri dönüyor! ‘Hazır olun’

Survivor Nisa geri dönüyor! ‘Hazır olun’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.