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Kaan Sekban 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

13.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
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Kaan Sekban 'Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?' sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

Bir süredir Kaan Sekban’la Alt Tarafı Bi’ Talk Show’un sunuculuğunu üstlenen Kaan Sekban, "Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu

Ünlü komedyen Kaan Sekban, son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor. Sekban'a bir takipçisi, ""Çocuğun eşcinsel olursa ne yaparsın?" sorusunu yöneltti.

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Sekban, takipçisine "Benim için fark etmez. Eşcinsel olabilir. Benim için çocuğumun dürüst, cesur ve kendi olması mühim" yanıtını verdi.

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni olarak tanındıktan sonra esprilerini sahneye de taşıyan Kaan Sekban, son yılların dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Kaan Sekban’a ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan da destek geldi. Peki, Kaan Sekban kimdir?
Kaan Sekban, 1983 yılında dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler bölümü lisans ve Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi yüksek lisans mezunudur. 10 yıl Garanti Bankası’nda çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra yurtiçi ve yurt dışında oyunculuk ve müzikal atölyelerine katıldıktan sonra istifa ederek sahne performansları alanına yöneldi.

Türkiye’de İstanbulname müzikali ve İtalya’da Bir Yaz Gecesi Rüyası operasında rol aldıktan sonra kendi evinden yayınladığı Kaan Sekban Saçmalar adlı ev yapımı canlı talk show’la tanınan Sekban, beyaz yakalı hayatı hicvettiği Yakam Beyaz Beynim Ayaz skeçleriyle plaza dünyasında büyük ilgi görmektedir. Mayıs ayından itibaren pek çok sahnede tek kişilik gösterilerine devam ederken, Haziran ayında yayımlanan “Tebrikler Kovuldunuz” kitabı kısa sürede çok satanlara girmiş ve otobiyografik mizahi içeriğine karşın Platin dergisi tarafından yönetim, liderlik ve ik dalında yılın en iyi iş kitabı seçildi.


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