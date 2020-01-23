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Kaan Sekban’dan Avustralya'daki hayvanlar için anlamlı yardım

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 23.01.2020 21:50 | Son Güncelleme

İki yıldır yaptığı stand-up gösterileriyle izleyicilerin karşısına çıkan Kaan Sekban, son gösterisinden elde edilen gelirin yüzde 20'sini yangınlarla boğuşan Avustralya'ya gönderme kararı aldı.

Kaan Sekban’dan Avustralya'daki hayvanlar için anlamlı yardım

Kaan Sekban, Zorlu PSM’de izleyicilerin karşısındaydı. Sekban, gösterisinin gelirlerinin yüzde 20'sini Avustralya yangınları için çalışan Vahşi Yaşam Kurtarma Fonu'na aktaracağını açıkladı. Ayrıca Harbiye Açık Hava ve İzmir Açık Hava'da olduğu gibi dün akşam Sekban'ı izlemeye gelen hayvanseverlerin getirdiği hayvan mamaları da sokak hayvanlarına dağıtılacak ve Hayrettin Karaca anısına TEMA Vakfı'na 400 fidan bağışlanacak.

Komedyenin diğer gösterilerinde olduğu gibi “givin” uygulaması aracılığıyla alınan biletlerden elde edilen gelir ise Türk Eğitim Vakfı'nın burs sağladığı öğrenciler için kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
kaan sekban, Avustralya,

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