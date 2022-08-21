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Kaan Sekban efsane şarkıyı kira zamlarına uyarladı! Sosyal medyada olay oldu

21.08.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaan Sekban, artan kira zamlarını 'şarkı' yaptı. Emel Sayın'ın efsane şarkısı 'Kız Sen İstanbul'un Neresindensin' şarkısını artan kira zamlarına uyarlayarak, 'Kız Sen İstanbul'un en dışındansın' şeklinde yorumlayan Sekban, şarkısını "Vicdansız ev sahiplerine" gönderdi. Ünlü fenomen kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya hesabından fahiş kira artışlarını eleştirmesiyle bilinen komedyen Kaan Sekban 'zam' şarkısı yaptı.

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Kira fiyatlarıyla ilgili eleştiri içeren sözleri "Yaza asla damga vurmayacak şarkımla herkese iyi hafta sonları. Çocukluğumdan beri bayılarak dinlediğim bu şarkının artık güncellenmesi şarttı" diye paylaştı.

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Emel Sayın'ın seslendirdiği 'Kız Sen İstanbul'un Neresindensin' şarkısının sözlerini değiştiren Sekban, "Bu şarkı vicdansız ev sahiplerine gitsin" dedi.

Kaan Sekban-3

Kaan Sekban'ın seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Taşınman yakındır şehir dışına
Şile, Sancaktepe belki de Tuzla'ya
Belki TEM, Avrupa belki Kartal'a
Kız sen İstanbul'un en dışındasın
Kız sen istanbul'un en dışındasın"

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Kaan Sekban
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