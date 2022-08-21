Kaan Sekban efsane şarkıyı kira zamlarına uyarladı! Sosyal medyada olay oldu

Sosyal medya hesabından fahiş kira artışlarını eleştirmesiyle bilinen komedyen Kaan Sekban 'zam' şarkısı yaptı.

Kira fiyatlarıyla ilgili eleştiri içeren sözleri "Yaza asla damga vurmayacak şarkımla herkese iyi hafta sonları. Çocukluğumdan beri bayılarak dinlediğim bu şarkının artık güncellenmesi şarttı" diye paylaştı.

Emel Sayın'ın seslendirdiği 'Kız Sen İstanbul'un Neresindensin' şarkısının sözlerini değiştiren Sekban, "Bu şarkı vicdansız ev sahiplerine gitsin" dedi.

Kaan Sekban'ın seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Taşınman yakındır şehir dışına

Şile, Sancaktepe belki de Tuzla'ya

Belki TEM, Avrupa belki Kartal'a

Kız sen İstanbul'un en dışındasın

Kız sen istanbul'un en dışındasın"

