Kaan Sekban efsane şarkıyı kira zamlarına uyarladı! Sosyal medyada olay oldu

Sosyal medya hesabından fahiş kira artışlarını eleştirmesiyle bilinen komedyen Kaan Sekban 'zam' şarkısı yaptı.
Kira fiyatlarıyla ilgili eleştiri içeren sözleri "Yaza asla damga vurmayacak şarkımla herkese iyi hafta sonları. Çocukluğumdan beri bayılarak dinlediğim bu şarkının artık güncellenmesi şarttı" diye paylaştı.
Emel Sayın'ın seslendirdiği 'Kız Sen İstanbul'un Neresindensin' şarkısının sözlerini değiştiren Sekban, "Bu şarkı vicdansız ev sahiplerine gitsin" dedi.
"Taşınman yakındır şehir dışına
Şile, Sancaktepe belki de Tuzla'ya
Belki TEM, Avrupa belki Kartal'a
Kız sen İstanbul'un en dışındasın
Kız sen istanbul'un en dışındasın"
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