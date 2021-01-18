Kaan Taşaner'in kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi pozlarıyla olay oldu

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Markus'u Kaan Taşaner'in sevgilisi olay oldu. Kaan Taşaner, kendisinden 17 yaş küçük olan oyuncu sevgilisi Seray Dura ile sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Sevgisiyle Emirgan'da yürüyüş yapan oyuncu Kaan Taşaner, kendisiyle sohbet etmek isteyen basın mensuplarını kırmadan sorularını yanıtladı.

İlişkisi hakkında konuşan Taşaner, "Yeni bir ilişkimiz var, her şey güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

SERAY DURA'NIN POZLARI OLAY OLDU

Ünlü oyuncu Kaan Taşaner'in sevgilisinin kendisinden 17 yaş küçük meslektaşı Seray Dura ortaya çıktı. 1979 doğumlu olan Kaan Taşaner'in oyuncu sevgilisi 1996 doğumlu.

İstanbul'daki özel bir üniversitenin Sahne Sanatları bölümünden mezun olan Seray Dura'nın oyunculuk ve modellik yaptığı öğrenildi.

Dura'nın sosyal medyadaki pozlarına beğeni yağdı. (SnobMagazin)

