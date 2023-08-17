Kaan Urgancıoğlu ve Burcu Denizer sessiz sedasız evlenmişti! Karnı burnunda poz

Kampüsistan, Leyla İle Mecnun, Canım Ailem dizilerinde rol alan ve Kara Sevda'da canlandırdığı Emir Kozcuoğlu karakteri ile hafızalara kazınan Kaan Urgancıoğlu son dönemde Yargı dizisiyle ekrana geliyor. Başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken ünlü isim son olarak apar topar evlenmişti.

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer Atina'da sessiz sedasız evlenip pozlarını paylaşınca herkes şaşırmıştı. Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer'in nikah kareleri sosyal medyayı sallamıştı.

O günlerde hamilelik iddialarına çiftten yanıt gelmemişti. Ta ki bugüne kadar... Güzel isim sosyal medyadan karnı burnunda bir pozunu paylaşarak hamile olduğunu doğruladı.



