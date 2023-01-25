EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşulan diller arasında en köklü dillerinden biri olan Türk dilinde bazı kelimeler birden fazla anlama sahip olabilir. Sözcüklerin birden fazla anlama sahip olmaları o sözcüklerin cümle içinde kullanım alanlarını da genişletir. Birden fazla anlama sahip olan kelimelerin temel anlamlarını ve yan anlamlarını doğru bilmek kelimeyi hangi cümlede ve hangi anlamda kullanmaya yardımcı olur. Birden fazla anlamı olan kaba kelimesini karşıt anlamlısı nedir?

Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime zenginliği bakımından dikkat çeken dillerden biri olan Türkçede birden fazla anlama sahip olan kelimeler arasında kaba sözcüğü de bulunur. Türk Dil Kurumuna göre kaba sözcüğünün ilk anlamı "özensiz bir şekilde olan, gelişigüzel yapılmış, zevksiz" olarak açıklanır. Bunun yanı sıra kaba sözcüğü terbiyesiz, görgüsüz ve nezaket sahibi olmayanlar için de kullanılan bir kelimedir. Ayrıca kaba kelimesi şu anlamları ifade eder:

  • Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli
  • Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü
  • Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer
Kalın zıt anlamlısı nedir? Kalın zıt anlamlısı nedir?

Kaba kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin temel ve yan anlamlarını bilmek ayrıca o kelimenin zıt anlamlısını bilmeye de yarar sağlar. Karşıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersini ifade eden zıt anlamlı kelimelerdir. Birden fazla anlama sahip olan kelimelerin birden fazla zıt anlamlısı olabilir ancak bu her kelime için geçerli değildir. Dilimizde pek çok kelime zıt anlama sahiptir. Bu kelimeler arasında kaba kelimesi de bulunur. Kabanın zıt anlamlısı olan sözcük kaba ile tam tersi anlamı ifade eder. Kaba zıt anlamlısı olan sözcük:

  • İnce
Kapalı zıt anlamlısı nedir? Kapalı zıt anlamlısı nedir?

Kabanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan ve yazılış olarak da birbirinden farklı olan kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Anlamları bilinen kelimelerin zıt anlamlılarını bulmak ve bilmek oldukça kolay bir hâle gelir. Kaba kelimesinin zıt anlamlısı ince kelimesidir. İnce sözcüğü enikonu düşünülmüş ve tasarlanmış olan, özen gerektiren, ayrıntılı kaba karşıtı olarak açıklanır. Kaba kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • İlk geldiği günden beri çizgisini hiç bozmadı ve tüm işleri ince planlarıyla halletti.
  • Onun gibi ince iş yapan insanların varlığı git gide azalıyor.
İyimser zıt anlamlısı nedir? İyimser zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı?
Anahtar Kelimeler:
zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı comolli

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

MSÜ sınav başvurusu ne zaman?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 KPSS başvuru tarihi nedir?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.