Kaba zıt anlamlısı nedir? Kaba kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelime zenginliği bakımından dikkat çeken dillerden biri olan Türkçede birden fazla anlama sahip olan kelimeler arasında kaba sözcüğü de bulunur. Türk Dil Kurumuna göre kaba sözcüğünün ilk anlamı "özensiz bir şekilde olan, gelişigüzel yapılmış, zevksiz" olarak açıklanır. Bunun yanı sıra kaba sözcüğü terbiyesiz, görgüsüz ve nezaket sahibi olmayanlar için de kullanılan bir kelimedir. Ayrıca kaba kelimesi şu anlamları ifade eder:

Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli

Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü

Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer

Kaba kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Kelimelerin temel ve yan anlamlarını bilmek ayrıca o kelimenin zıt anlamlısını bilmeye de yarar sağlar. Karşıt anlamlı sözcükler birbirinin tam tersini ifade eden zıt anlamlı kelimelerdir. Birden fazla anlama sahip olan kelimelerin birden fazla zıt anlamlısı olabilir ancak bu her kelime için geçerli değildir. Dilimizde pek çok kelime zıt anlama sahiptir. Bu kelimeler arasında kaba kelimesi de bulunur. Kabanın zıt anlamlısı olan sözcük kaba ile tam tersi anlamı ifade eder. Kaba zıt anlamlısı olan sözcük:

İnce

Kabanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam bakımından birbirinin karşıtı olan ve yazılış olarak da birbirinden farklı olan kelimeler zıt anlamlı kelimelerdir. Anlamları bilinen kelimelerin zıt anlamlılarını bulmak ve bilmek oldukça kolay bir hâle gelir. Kaba kelimesinin zıt anlamlısı ince kelimesidir. İnce sözcüğü enikonu düşünülmüş ve tasarlanmış olan, özen gerektiren, ayrıntılı kaba karşıtı olarak açıklanır. Kaba kelimesinin zıt anlamı olan kelimeyle örnek cümleler: