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Kalın zıt anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

20.01.2023 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir sözcüğün tam tersi anlamı o sözcüğün zıt anlamlısı olarak bilinir. Zıt anlamlı iki sözcüğün arasında birbiri ile çelişen anlam ilişkisi vardır. Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan zıt anlamlı sözcükler ikileme olarak da yaygın bir şekilde kullanılır. Örneğin “iyi kötü” sözcükleri birbirleri ile zıt anlam ilişkisindedir ve bu şekilde kullanımına çoğunlukla rastlanır. Aynı zamanda zıt anlamlı sözcükler birbirinden bağımsız şekilde de kullanılabilir. Peki, kalının karşıt anlamlısı nedir?

Kalın zıt anlamlısı nedir? Kalın kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kalın sözcüğü genelde bir şeyleri tanımlamada ve ifade etmekte kullanılan bir sıfattır. Ancak kalın kelimesi sesteş bir sözcüktür. Kalın kelimesi genellikle sıfat olarak kullanılsa da isim görevinde de kullanılabilir. Dilimizde üç farklı kalın kelimesi vardır. En çok kullanılan kalın kelimesi ekseriyetle "cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçüncü boyutu çok olan" anlamında kullanılır. BUnun yanı sıra pes ses, etli, dolgun, yoğun, enli ve gür anlamlarında da kullanılabilir.

Bir diğer kalın kelimesi ise "Gelin olacak kıza erkek tarafından verilen para veya armağan" anlamına kullanılır ve isim görevindedir. Diğer kalın kelimesiyse "mayalı hamurun parçalara ayrılıp tandırda pişirilmesiyle elde edilen ekmek türü" anlamında kullanılır ve bu anlam doğrultusunda da isim görevindedir. Ancak bu iki kalın kelimesi genellikle halk ağızlarında kullanılan ifadelerdir.

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Kalın kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Günlük yaşamda da sıklıkla kullanılan sözcüklerden olan kalın kelimesinin zıt anlamlısı da pek çok kişi tarafından merak edilir. Birbiri ile ters anlamda olan kelimeler karşıt (zıt) anlamlı kelimeler olarak bilinir. Bu kelimeler aynı cümlede ya da farklı cümlelerde kullanılabilir. Kalın kelimesinin anlamı uzunluk ve genişliğin dışında kalan üçüncü boyutun çok olan ve ince olmayan olarak ifade edilir. Kalın zıt anlamlısı olan kelime de kalının tam olarak bu anlamın tam tersini ifade eden sözcüktür. Kalının zıt anlamlısı kelime:

  • İnce

Kalın olmayan, taneleri ufak olan ve benzerlerine göre dar ve uzun olan anlamına gelen ince sözcüğü kalının zıt anlamlısı olarak ifade edilir. Cümle içinde ince sözcüğü kalın kelimesinin zıt anlamı olarak kullanılabilir. Kalın ile ince sözcüğü zıt anlamlı kelimelerde olduğu gibi birbirinin tam tersi anlamlara geldiği için aralarında zıt anlam ilişkisi bulunur.

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Kalının zıt anlamları ile örnek cümleler

Zıt anlamlı sözcüklerin kullanımının anlaşılması için örnek cümleler oldukça faydalıdır. Bu şekilde zıt anlamlı kelimelerin aynı ya da farklı cümlelerde nasıl kullanılabildiği görülebilir. Kalın kelimesinin zıt anlamı olan ince ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bazı ağaçların gövdeleri ince bazılarınınki kalındı.
  • İncecik bileklerinden gömleğin kolu düşüyordu.
  • İnceli kalınlı çitler evin etrafını kapatıyordu.
  • Pencereler ince demirlerle çevrilmiş, bu demirlerin de evi koruyacağını düşünmüşlerdi.
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