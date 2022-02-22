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Kabak oyacağıyla keke oyuklar açarak muhallebinin lezzetini vermesini sağlayın: Borcam pastası tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğün aralarında, yemekten sonra ya da çay kahvenin yanında severek tüketilen şeyler arasında bol kremalı ve çikolatalı tatlılar yer alıyor. Özellikle bol bol yapılıp en az iki gün tüketilmek istendiğinde herkesin denemek istediği borcam pastasına başvuruluyor. Bol porsiyonlu, tüm aileye yetecek borcam pastası tarifimiz sizlerle!

Kabak oyacağıyla keke oyuklar açarak muhallebinin lezzetini vermesini sağlayın: Borcam pastası tarifi

Borcam pastası pek çok evde yapılan bir tatlı türü olsa da çoğunlukla püf noktası bilinmiyor. Alt tabanda yer alan kekin daha çok ıslanması ve kremayı içine çekmesi için bazı yerlerden delinmesi hatta oyulması gerekiyor. Evinizde yer alan dolma oyacağı yardımıyla çok lezzetli ve yumuşacık borcam pastası yapabileceksiniz. Tüm malzemelerin ayrı ayrı tadına varacağınız borcam pastası tarifimiz sizler için hazırlandı! Buyurun...

BORCAM PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

KEKİ İÇİN

  • 4 yumurta

  • 1 su bardağı süt

  • 1 su bardağı şeker

  • 3 çorba kaşığı kakao

  • Yarım su bardağı ayçiçeği yağı

  • 1 paket vanilya

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1,5 su bardağı un

KREMASI İÇİN

  • 1 çorba kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı şeker

  • 4 su bardağı süt

  • 2 çorba kaşığı un

  • 1 paket sade krem şanti

  • 1 paket vanilya

KEKİ ISLATMAK İÇİN

  • 1 su bardağı süt

ÇİKOLATA SOSU İÇİN

  • 1 paket toz beyaz çikolata sosu

  • 2 su bardağı süt

HAZIRLANIŞI

  • Kek karıştırma kabının içerisine yumurtaları kırın ve üzerine toz şeker ilave edin.

  • Mikser yardımıyla köpürene dek çırpın.

  • Ardından karışım içerisine süt ve ayçiçeği yağını ilave edip çırpmaya devam edin.

  • Karışımın içerisine kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyerek aktarın.

  • Unu da eleyip spatula yardımıyla kek harcını söndürmeden karıştırın.

  • Kare şekilli borcama kek harcını dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika pişirin.

  • Kek pişerken pastanızın muhallebisini hazırlayın.

  • Bir tencereye süt ve şekeri alıp şekeri eritin.

  • Şeker çözüldükten sonra un ve nişastayı ekleyip muhallebinin kıvam almasını sağlayın.

  • Göz göz kaynayan muhallebiyi 5 dakika daha karıştırarak ocaktan alın.

  • Sıcakken krem şanti, vanilya ve tereyağını ekleyin.

  • Mikserle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

  • Pişen keki fırından alın.

  • Dolma oyacağı yardımıyla kekten aralıklı olarak parçalar çıkarın. (Bu işlem, muhallebinin keke daha iyi nüfuz etmesini sağlayacak.)

  • Oyuklar açtığınız keki sütle ıslatın.

  • Soğuyan muhallebiyi ıslanan kekin üstüne gezdirin.

  • Hazır beyaz çikolata sosunu pişirin ve ılımaya başladığında pastanın üzerine gezdirin.

  • Pastanızı dilimleyin.

  • Dilerseniz üzerine çilek, kivi gibi meyve parçaları yerleştirin.

  • 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.


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Anahtar Kelimeler:
pasta tarifi
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