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Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.11.2024 14:13
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Mevsiminde tezgahları şenlendiren bal kabağından siz de evinizde kabak tatlısı yapabilir, her öğünde kış aylarının sağlık ve lezzet deposu kabaktan hazırladığınız bu tatlıyı tüketebilirsiniz. İsterseniz yılbaşı menünüzde ya da yemek davetlerinizde de sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 15dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon 653kal

Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak enfes bir kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre tahin ve ceviz serperek servis edebilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece pratik bir tarif.

MALZEMELER

TARİF

  • Kabakları yıkayıp soyun ve küp küp doğrayın.
  • Geniş bir tencerede üzerine şeker ekleyerek 1 gece bekletin.
  • Ertesi gün suyunu salan kabakları yarım saat kadar pişirin.
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bal kabağı kabak kabak tatlısı tarifi tarif
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