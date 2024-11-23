Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Mevsiminde tezgahları şenlendiren bal kabağından siz de evinizde kabak tatlısı yapabilir, her öğünde kış aylarının sağlık ve lezzet deposu kabaktan hazırladığınız bu tatlıyı tüketebilirsiniz. İsterseniz yılbaşı menünüzde ya da yemek davetlerinizde de sunabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak enfes bir kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre tahin ve ceviz serperek servis edebilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece pratik bir tarif.
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