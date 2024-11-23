Kabak tatlısı tarifi: Kabak tatlısı nasıl yapılır?

Aşağıdaki malzemeleri ve tarif aşamalarını kullanarak enfes bir kabak tatlısı hazırlayabilirsiniz. İsterseniz damak tadınıza göre tahin ve ceviz serperek servis edebilirsiniz. Ayrıca yapımı da son derece pratik bir tarif.

MALZEMELER 2 kilo bal kabağı

3 bardak şeker