Kabartma tozu olmadan minder gibi puf puf kabaran kıymalı börek tarifi!

Klasik puf böreği tarifi gibi görünse de hamurunda herhangi bir kabartıcı olmamasına rağmen harika kabaran bir tarifle geldik. Malzemenin uzunluğu gözünüzü korkutmasın çünkü yapılışı oldukça kolay. Her öğünde tüketebileceğiniz bu puf börek için okumaya devam edin ya da videomuzu izleyin.

KIYMALI PUF BÖREK TARİFİ

1 su bardağı sıcak su

1/2 su bardağı küp kesilmiş tereyağı

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

2 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı kimyon, kırmızı toz biber, tuz, karabiber

400 gr yağsız kıyma

4 dal taze soğan

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı süt

KIYMALI PUF BÖREK YAPILIŞI

Adım 1

Tereyağı ve sıcak suyu bir kaba koyun ve tereyağını eriyene kadar karıştırın. Üzerine unu ve tuzu ekleyin.

Adım 2

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun ve bir poşete sararak yaklaşık 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Adım 3

Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile soteleyin, üzerine defne yaprağı, kimyon ve kırmızı biberi ekleyin. Kıymayı da ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Adım 4

Tuz ve karabiberi de ilave edin. En son ince doğranmış taze soğanları da ekleyip karıştırın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Adım 5

Hamurdan bir parça alıp yuvarlak açın (gerekirse yuvarlak kesin) ve içine kıymalı harcı ekleyip ve kenarlarını kalınca parmağınızla kapatın.

Adım 6

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve üzerine yumurta sarısı ve sütü karıştırarak fırça yardımıyla sürün.

Adım 7

200 dereceye gelmiş fırında 20 dakika kadar pişirin. Ilık olarak servis edebilirsiniz.



