Kabine toplantısında yeni karar: Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek! Ortadoğu geriliminin yansıması mı?

Türkiye, savaş ve afet senaryolarına karşı yeni bir güvenlik adımı atıyor. Hükümet, İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerini inceleyerek, TOKİ eliyle 81 ilde sığınak inşasına başladı. İlk kazma Ankara’da vuruldu.

Çiğdem Sevinç

Türkiye'nin ortasında kaldığı gerilimli dış ilişkilerden yola çıkarak hükümet, bölgedeki savaşlar sebebiyle farklı senaryoları gündemine aldı. Alınan yeni kararla birlikte amaç, olası bir savaş ve afet durumlarında sivillerin korunabileceği alanlar yaratmak olacak.

Ortadoğuda son yaşanan savaş ve gerilimler sebebiyle hükümet Türkiye'nin sığınak alt yapısını gündemine aldı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da aynı konu masaya yatırıldı. Toplantıda Türkiye'de sığınak altyapısı bulunmadığı, mevcut sığınakların ise gereklilikleri karşılamadığına dikkat çekildi.

İSRAİL, JAPONYA VE İSVİÇRE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmada İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerine dikkat çekildi.

Kabine toplantısında TOKİ'nin 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi.

İNŞA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

NTV'nin haberine göre, Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı.

Sığınaklar afet ve kriz durumlarında hızla erişelebilecek dayanıklı yapılar olacak. Böylece Türkiye’nin her bölgesinde vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.

