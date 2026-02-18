Törende şaşkına çeviren anlar: Başkan, kürsüde Cumhurbaşkanının üstüne kustu!

Tayvan’da gerçekleştirilen resmi törende kameralara yansıyan görüntüler gündem oldu. Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin de katıldığı etkinlikte beklenmedik bir olay yaşandı.

Törende kürsüde bulunan Devlet Tapınağı Başkanı konuşma yaptığı sırada bir anda fenalaştı. Midesi bulanan başkan, kendisini toparlamaya çalışsa da başarılı olamadı.

KAMERALAR KAYITTAYDI

Yaşanan talihsiz olayda Devlet Tapınağı Başkanı, hemen yanında bulunan Cumhurbaşkanı Lai Ching-te’nin üzerine kustu. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Görevliler hızla müdahale ederken, törende kısa süreli panik yaşandı. Cumhurbaşkanı’nın sakinliğini koruduğu görülürken, etkinlikte kısa bir aranın ardından programa devam edildiği öğrenildi.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.