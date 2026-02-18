Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu

Türkiye’de en uzun yaşayanların adresi belli oldu. TÜİK’in son verilerine göre bazı iller, yaşam süresinde ülke ortalamasını geride bıraktı. Zirvedeki isim ise birçok kişiye sürpriz oldu. Peki en uzun ömürlü insanlar hangi illerde yaşıyor? İşte Türkiye’nin yaşam süresi en yüksek 10 şehri…

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu
Gökçen Kökden

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) güncel verilerine göre yaşam süresi en yüksek iller belirlendi. Verilerde zirvede yer alan illerin ortak özelliği ise genellikle temiz hava, sakin yaşam ritmi ve doğal çevrenin yoğun olması...

10. ANKARA

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu 1

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7

Ortalama: 79,4

9. ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 79,5

8. RİZE

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu 2

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,3

Ortalama: 79,6

7. ORDU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 76,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 83

Ortalama: 79,8

6. TRABZON

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu 3

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,8

5. GÜMÜŞHANE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 79,9

4. GİRESUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 80,1

3. MARDİN

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu 4

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 80,3

2. MUĞLA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,5

1. TUNCELİ

Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu 5

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 85,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 80,5

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Küba’da çöp alarmı: sebebi yakıt krizi!Küba’da çöp alarmı: sebebi yakıt krizi!
“Esnet geçer” denildi: Kemik kanseri çıktı!“Esnet geçer” denildi: Kemik kanseri çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sağlık tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Seviye yüzde yüze ulaştı! Dolan baraj taştı, hem araca hem vatandaşa kapatıldı

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

Kuvvetli sağanak İzmir, Aydın ve Çanakkaleyi sular altında bıraktı! Deniz taştı, yollar su doldu

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Juventus Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

İsmail Saymaz'dan Aynı Yağmur Altında dizisine sert tepki

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Yargıtay'dan ehliyetsiz sürücü kararı! Araca çarpan cezayı öder

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.