Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) güncel verilerine göre yaşam süresi en yüksek iller belirlendi. Verilerde zirvede yer alan illerin ortak özelliği ise genellikle temiz hava, sakin yaşam ritmi ve doğal çevrenin yoğun olması...

10. ANKARA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7

Ortalama: 79,4

9. ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6

Ortalama: 79,5

8. RİZE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,3

Ortalama: 79,6

7. ORDU

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 76,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 83

Ortalama: 79,8

6. TRABZON

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,4

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0

Ortalama: 79,8

5. GÜMÜŞHANE

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1

Ortalama: 79,9

4. GİRESUN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,3

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9

Ortalama: 80,1

3. MARDİN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 80,3

2. MUĞLA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7

Ortalama: 80,5

1. TUNCELİ

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 85,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2

Ortalama: 80,5