Ne İstanbul ne de Ankara! Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehir belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUİK) güncel verilerine göre yaşam süresi en yüksek iller belirlendi. Verilerde zirvede yer alan illerin ortak özelliği ise genellikle temiz hava, sakin yaşam ritmi ve doğal çevrenin yoğun olması...
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,9
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,7
Ortalama: 79,4
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 82,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,6
Ortalama: 79,5
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,3
Ortalama: 79,6
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 76,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 83
Ortalama: 79,8
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,4
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,0
Ortalama: 79,8
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,6
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,1
Ortalama: 79,9
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 84,3
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,9
Ortalama: 80,1
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9
Ortalama: 80,3
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 83,5
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 77,7
Ortalama: 80,5
Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 85,7
Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,2
Ortalama: 80,5
Okuyucu Yorumları 0 yorum