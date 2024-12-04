Kabine yarışı bunu da yaptırdı! AK Parti memnun değil, son örnek Fatma Şahin...

6 Temmuz 2011'den 25 Aralık 2013'e kadar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevinde bulunan Fatma Şahin, aynı zamanda Gaziantep'in de ilk kadın milletvekili. Deneyimli siyasetçinin yerel projeleri, sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Anaokulum Bahçemde projesini paylaşan hesaplar arasında sık sık kendisini ve hükümeti eleştiren isimlerin, yayıncıların olması da günün dikkat çekici gelişmelerinden biriydi.

SOSYAL MEDYADA 'FATMA ŞAHİN' RÜZGARI

Hem hükümete hem AK Parti'ye hem de bakanlara muhalefet eden kişisel hesapların AK Parti belediye başkanının reklamını yapması ise sosyal medyada gündem yarattı. PR bütçesi adı altında dağıtılan ücretlerle belediye başkanlarının sosyal medyada reklam organizasyonuna dahil olduğu belirtilse de Fatma Şahin hakkındaki reklamlar tartışma konusu oldu.

AMAÇ BAKANLIK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasındaki kreş tartışması gündemdeyken Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te anaokulu projesi yapacaklarını açıkladı.

Fatma Şahin; "Anaokulum Bahçemde" isimli bir projeye başladıklarını Milli Eğitim Müdürlüğü ile anlaşacaklarını anaokulunu belediyenin yapacağını öğretmenleri ise bakanlığın göndereceğini ifade etti. Bu paylaşımlar gerek işleyişe destekleriyle tanınan gerek muhalefet yapmasıyla tanınan birçok hesap tarafından paylaşıldı...