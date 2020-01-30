Kabızlığa ne iyi gelir diyenler için kabızlığa anında çözüm!

Kabızlık; kadınlarda erkeklere göre, yaşlılarda gençlere göre daha sık görülmektedir. Fiziksel inaktivite, endokrin ve metabolik bozukluklar, depresyon semptomlarının varlığı, gastrointestinal sistem bozuklukları, hamilelik, düşük posa ve yetersiz sıvı alımı gibi durumlar konstipasyona sebep olabilir. Peki kabızlığa ne iyi gelir? Bu sorunun cevabını Diyetisyen Yaprak Yılmaz'dan dinliyoruz.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Konstipasyonu önleyen bir diyet listesiİ, yeterli enerji ve sağlıklı bir yaşam için tüm besin ögelerini ve posayı içermelidir.

Konstipasyon varlığında;

Günlük 6-11 porsiyon tahıl, 5-9 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.

Posa alımı artırılmalıdır. Posa kaynakları; kurubaklagiller, sert kabuklu meyveler, kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri, sebzeler ( özellikle taze fasulye ve taze bezelye tüketimi artırılmalı), meyveler ( kabuklu yemeye özen gösterilmeli)’ dir.

Özellikle kepekli ekmek, tahıl, kurubaklagillerin tüketimi sık olmalıdır. Günde en az 5 porsiyon meyve, sebze tüketilmelidir.

Sıvı alımı ve egzersiz konstipasyonu önler! Konstipasyon tedavisinde yeterli sıvı alımı önemli bir unsurdur. Sıvı alımı ve fiziksel hareketliliğin artması ile dışkılama düzenli hale gelebilir.