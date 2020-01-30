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Kabızlığa ne iyi gelir diyenler için kabızlığa anında çözüm!

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Kabızlık (konstipasyon) tanımı doktorlar ve hastalar için farklılık gösterebilir. Genelde doktorlar bunu dışkılama sayısının azalması olarak ifade etse de, hastalar defekasyonla ilgili yakınmaların hepsini kabızlık olarak ifade eder . Bu yakınmalar ; dışkı sayısında azalma, zorlanma, yetersiz boşalma, sert dışkı, ıkınma, tamamlanmamış boşaltım hissidir. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen kabızlığa ne iyi gelir diyenler için Diyetisyen Yaprak Yılmaz, kabızlık düşmanı karışımı verdi.

Kabızlığa ne iyi gelir diyenler için kabızlığa anında çözüm!

Kabızlık; kadınlarda erkeklere göre, yaşlılarda gençlere göre daha sık görülmektedir. Fiziksel inaktivite, endokrin ve metabolik bozukluklar, depresyon semptomlarının varlığı, gastrointestinal sistem bozuklukları, hamilelik, düşük posa ve yetersiz sıvı alımı gibi durumlar konstipasyona sebep olabilir. Peki kabızlığa ne iyi gelir? Bu sorunun cevabını Diyetisyen Yaprak Yılmaz'dan dinliyoruz.

KABIZLIK NASIL GEÇER?

Konstipasyonu önleyen bir diyet listesiİ, yeterli enerji ve sağlıklı bir yaşam için tüm besin ögelerini ve posayı içermelidir.

Konstipasyon varlığında;
Günlük 6-11 porsiyon tahıl, 5-9 porsiyon meyve-sebze tüketilmelidir.

Posa alımı artırılmalıdır. Posa kaynakları; kurubaklagiller, sert kabuklu meyveler, kepeği ayrılmamış tahıl ürünleri, sebzeler ( özellikle taze fasulye ve taze bezelye tüketimi artırılmalı), meyveler ( kabuklu yemeye özen gösterilmeli)’ dir.

Özellikle kepekli ekmek, tahıl, kurubaklagillerin tüketimi sık olmalıdır. Günde en az 5 porsiyon meyve, sebze tüketilmelidir.

Sıvı alımı ve egzersiz konstipasyonu önler! Konstipasyon tedavisinde yeterli sıvı alımı önemli bir unsurdur. Sıvı alımı ve fiziksel hareketliliğin artması ile dışkılama düzenli hale gelebilir.

Günde en az 2 litre su tüketilmelidir. Egzersiz ise bağırsak hareketliliğini artırarak kabızlığı önleyici etki gösterir.

Prebiyotik- Probiyotik tüketimi artırılmalıdır. Prebiyotikler kolonda florayı oluşturan bakterileri destekleyen, patojenik bakterilerin oluşumunu önleyen, kolon florasının sağlıklı gelişimini sağlayan besin ögeleridir.

Prebiyotikler probiyotiklerin beslenip üremesini sağlayarak bağırsakta ki faydalı bakteri sayısını artırır ve florayı düzenleyerek kabızlık oluşumunu engeller.

KABIZLIĞA NE İYİ GELİR?

Kabızlık için bir çözüm arıyorsanız bu kabızlık düşmanı tarif tam da size göre!

Malzemeler:

  • 1 çay kaşığı çörekotu yağı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı keten tohumu ve çok az ılık su
  • 5 adet kuru kayısı
  • 5 adet kuru erik
  • 3 adet incir

Yapılışı:
Tüm malzemeleri yarım su bardağı ılık su ile birlikte blender'dan geçirin.
3 gün sabahları kahvaltıdan önce tüketin.

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