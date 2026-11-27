Her yörenin kendine özgü, kuşaktan kuşağa aktarılan bir yemek kültürü bulunuyor. Bu lezzetlerden biri olan gırık da geleneksel Anadolu mutfağının merak uyandıran tarifleri arasında yer alıyor. Hamurun küçük parçalar halinde hazırlanması, etli veya yoğurtlu sunumlarla zenginleştirilmesiyle farklı sofralara konuk oluyor. Yöreden yöreye değişen tarifin en sevilen çeşitlerinden biri ise tereyağlı sosuyla servis edilen hali. Peki, meşhur gırık evde nasıl yapılır?

GIRIK TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı su

İç harcı için;

2 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 büyük boy kuru soğan

3 su bardağı sıcak tavuk suyu (600 ml)

3 parça tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz (pilav için)

1-2 dal yeşil soğan

Çeyrek demet maydanoz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı nane

1 tutam reyhan

1 çay kaşığı tuz (eti haşlamak için)

Üzeri için;

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

İlk olarak tavuk göğüslerini bir tencereye alın. Üzerine tuz ekleyin ve etin üstünü geçecek kadar su ilave edin. Kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra etin suyunu pilav için ayırın ve eti soğumaya bırakın.

Geniş bir tavaya tereyağını ekleyin ve küçük küçük doğradığınız soğanları alın. Soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

Ardından salçayı ekleyin, karıştırın.

Yıkadığımız pirinci ilave edin ve 1-2 dakika daha kavurun.

Ayırdığınız et suyundan biraz dökün, tuz ilave edin ve karıştırıp tencerenin kapağını kapatarak kaynamaya bırakın. Pilavın kıvamı, normal pilavdan biraz daha lapa olmalı. Suyunu tamamen çektikten sonra üzerine kağıt havlu yerleştirip ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Soğuyan pilav karışımına, tavuk etini (tel tel ayrılmış olarak), doğranmış yeşil soğanı, maydanozu ve diğer baharatları ekleyin. Tüm malzemeyi güzelce yoğurun.

Avucunuzun ortasına mandalina büyüklüğünde iç harçtan alarak yuvarlayın. Şekil verin ve tepsiye yerleştirin.

Un ve tuzu bir yoğurma kabına alın. Azar azar su ilave ederek, mantı hamuru kıvamında bir hamur yoğurun. Eğer hamuru daha öncesinde yapıp streçleyerek biraz dolapta dinlenmeye bırakırsanız açması daha kolay olacaktır.

Yoğurduğunuz hamurdan ceviz büyüklüğünde bezeler yapın. Biraz un serpip, merdaneyle çok ince olmayacak şekilde açın.

Hamurun ortasına iç harçtan yerleştirin.

Hamurun kenarlarını güzelce kapatın, fazla hamuru koparıp düzgünce kapatın. Bu işlemi tüm hamurlara uygulayın.

Büyük bir tencereye su alıp kaynatın. İçine tuz ekleyin ve hazırladığınız gırıkları mantı gibi haşlayın. Haşlanan gırıkları süzün.

Küçük bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın. Ardından domates salçasını ekleyip birkaç dakika kavurun. Sosu ocaktan alın.

Servis tabağının tabanına yoğurdu yayın, üzerine gırıkları yerleştirin ve son olarak hazırladığınız salçalı sosu dökün.