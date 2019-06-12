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Kabızlık şikayetiyle gitti! Midesinde 100 tane bulundu

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.06.2019 16:33 | Son Güncelleme

İlginç olay Çin'de yaşandı. Kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük kızın midesinde 100 'Tapioca topu' denilen jelibon toplarının yapıştığı saptandı.

Kabızlık şikayetiyle gitti! Midesinde 100 tane bulundu

Xiao Shen isimli kız kabızlık şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Çekilen röntgende inanılmaz bir görüntüyle karşılaşıldı. Zira kızın mide ve bağırsaklarında jel kıvamında 100'den fazla yenilebilir top bulundu.

Daha sonra kızın en sevdiği içecek olan 'kabarcık çayı'ndan haddinden fazla tükettiği ortaya çıktı.

14 yaşındaki kıza tedavi uygulandı ve sindirim sistemini tıkayan toplardan kurtulması sağlandı.

KABARCIK ÇAYI (BUBBLE TEA) NEDİR?

Çin'de bardağı bir Euro'ya satılan köpüklü çay 1980'lerde Tayvan'da ortaya çıkan bir karışık içecek türü. İçinde çay, süt tozu ve şeker bulunan çay aynı zamanda tapoica topu denilen jelibon toplarını da içeriyor. Tapioca topları yarı saydam yenilebilir kürelerdir. Ana malzemesi nişasta olan toplar, boba veya inci olarak da bilinir.

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Anahtar Kelimeler:
kabız mide kabarcık çayı tapioca

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