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Kaç aydır birlikteler? 'Gizli tutuyorlardı' dedi ve itiraf etti! Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin ile Melisa Tapan açıklaması!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
25.10.2024 15:48
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Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'le aşk yaşadıktan sonra kendini işine adayan Kerem Bursin'in Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bursin'in yakın arkadaşı Yasemin Özilhan, çiçeği burnunda çifti kaç aydır birlikte olduğunu açıkladı.

Kaç aydır birlikteler? 'Gizli tutuyorlardı' dedi ve itiraf etti! Yasemin Özilhan'dan Kerem Bürsin ile Melisa Tapan açıklaması!

Devrim Özkan ile başrolünde olduğu Mavi Mağara filmiyle gündeme gelen Kerem Bursin, sevgilisi olduğunu saklamıştı ve daha sonra ünlü oyuncunun Sakıp Sabancı’nın da torunu olan Melisa Tapan’la aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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“Kalbim dolu… Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” açıklamasını yapan Kerem Bursin ve Melisa Tapan aşkının ne kadardır sürdüğü merak ediliyordu. Bursin'le yakın arkadaş olduğu bilinen Yasemin Özilhan, yeni çiftle ilgili konuştu.

"6 AY OLDU"

İzzet Özilhan'la evlendikten sonra oyunculuk kariyerini noktalandıran Yasemin Özilhan, aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftle ilgili Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Ünlü oyuncu, "Yeni değil, 6 ay oldu. Gizli tutuyorlardı. Sonunda herhalde duyuldu bir şekilde." dedi. "Kerem yoğun olduğu için daha bir araya gelemedik. Ama Kerem mutlu gayet keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

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Bursin, geçtiğimiz dönemlerde ilişkilerindeki en büyük sorunu"Mektup yazmayı seviyorum. Ben tatil yapmayı sevmeyen biriyim bence. İlişkilerimde en büyük sıkıntım buydu. Çalışmayı seven bir insanım. Çalışmak benim için evde oturup yazmaksa, evde oturur yazarım" sözleriyle açıklamıştı.

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