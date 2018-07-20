Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Edinilen bilgiye göre, kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta Ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı.

Üretim yerinde halk sağlığını tehdit eden alanların olduğunu ve kaşar peynir yapımında kullanılan süt tanklarının içinin sineklerle dolu olduğunu tespit eden ekipler, olay yerine İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve hijyen koşullarına aykırı ve ruhsatsız bir şekilde üretilen ürünlere el konuldu.

Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken yasal çalışmalarının ardından suç konusu olan mamullerin resmi görevliler tarafından imha edileceği öğrenildi.

Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.