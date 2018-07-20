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Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.07.2018 12:13 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla kaşar peynir üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

Kaçak kaşar peyniri imalathanesinde iğrenç görüntü

Edinilen bilgiye göre, kaçak kaşar peyniri üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta Ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı.

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Üretim yerinde halk sağlığını tehdit eden alanların olduğunu ve kaşar peynir yapımında kullanılan süt tanklarının içinin sineklerle dolu olduğunu tespit eden ekipler, olay yerine İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

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Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve hijyen koşullarına aykırı ve ruhsatsız bir şekilde üretilen ürünlere el konuldu.

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Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken yasal çalışmalarının ardından suç konusu olan mamullerin resmi görevliler tarafından imha edileceği öğrenildi.

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Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

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erzurum kaşar üretimi kaşar imalathanesi

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