Kaçakçılığı anlatan dizinin başrol oyuncuları kaçakçılıktan gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Adana ve Mersin'de kaçak üretilen içkiyi çöp kovalarında şalgam diye sahte faturalandırıp Kayseri'ye nakliye kamyonlarıyla getiren zanlıları takibe aldı.

Yaklaşık iki ay süren teknik takibin ardından Kayseri'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, internet üzerinden yayınlanan, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi anlatan bir dizide başrolü paylaşan A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Emniyette işlemleri devam eden zanlıların, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ve irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla piyasaya kaçak içki sürdüğü öğrenildi.

AA

