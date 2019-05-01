Mynet Trend

Kaçakçılığı anlatan dizinin başrol oyuncuları kaçakçılıktan gözaltında!

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 01.05.2019 13:25 | Son Güncelleme

İnternet üzerinden yayınlanan, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi anlatan internet dizisinde başrolü paylaşan iki oyuncunun da aralarında bulunduğu 4 kişi, kaçak içki ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaçakçılığı anlatan dizinin başrol oyuncuları kaçakçılıktan gözaltında!

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul, Adana ve Mersin'de kaçak üretilen içkiyi çöp kovalarında şalgam diye sahte faturalandırıp Kayseri'ye nakliye kamyonlarıyla getiren zanlıları takibe aldı.

20190501_2_36246118_44079868_Web

Yaklaşık iki ay süren teknik takibin ardından Kayseri'deki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

20190501_2_36246118_44079867_Web

Operasyonda, internet üzerinden yayınlanan, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleyi anlatan bir dizide başrolü paylaşan A.U. ve M.A.D. ile S.B. ve A.P. gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada bin 500 şişe kaçak içki ele geçirildi.

20190501_2_36246118_44079866_Web

Emniyette işlemleri devam eden zanlıların, sahte sosyal medya hesapları üzerinden ve irtibatlı oldukları kişiler aracılığıyla piyasaya kaçak içki sürdüğü öğrenildi.

AA

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Türk firması tanıttı! NATO'da sadece bir ülkede var...Türk firması tanıttı! NATO'da sadece bir ülkede var...
Mehmetçiğe süper silah! İşte özellikleri...Mehmetçiğe süper silah! İşte özellikleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
internet dizi Kayseri uyuşturuc

En Çok Okunan Trend Haberler

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Süleyman Soylu'nun Hande Fırat şaşkınlığı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cuma namazında ilginç olay!

Cuma namazında ilginç olay!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Züğürt Ağa filmi Antalya'da gerçek oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı tanıtıldı

Türk firması tanıttı! NATO'da sadece bir ülkede var...

Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor

Mehmetçiğe süper silah! İşte özellikleri...

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

'Başkasının kazandığı muhtarlığı yapmam' dedi, istifa etti

İstanbul'daki 'çatlaklar' depremin habercisi mi?

İstanbul'daki 'çatlaklar' depremin habercisi mi? Açıklama geldi

Bartın'da yolda buldu, oynasın diye torununa verdi... İşin aslı sonradan ortaya çıktı

Oynasın diye torununa verdi... İşin aslı sonradan ortaya çıktı

Onu gören inanamadı! Araç çekicisi üstünde ilginç olay

Onu gören inanamadı! Araç çekicisi üstünde ilginç olay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.