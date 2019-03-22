Mynet Trend

Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü, 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi

sesamos sesamos
YAŞAM  | 22.03.2019 02:56 | Son Güncelleme

Edirne'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ve organizatör olduğunu öne sürülen M.E.'nin olay yerinde polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. Şüpheli M.E., "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" dedi.

Kaçakları taşırken kaza yapan sürücü, 'Bu arabada ne işim var, hatırlamıyorum' dedi

Olay, gece yarısı Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.E. (32) yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak toprak bankete çarptı.

'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM'

Kazada, sürücü M.E. ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralı sürücü ve organizatör M.E.'nin olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı.

M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Araçta ayrıca lastik bot, kürek ve aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Suç makinesi bu sefer kaçamadı!Suç makinesi bu sefer kaçamadı!
Ferhat Göçer, klip çekiminde kaza geçirdi!Ferhat Göçer, klip çekiminde kaza geçirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne trafik kazası

En Çok Okunan Trend Haberler

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Facebook kullananlar dikkat! Resmi açıklama geldi

Facebook kullananlar dikkat! Resmi açıklama geldi

Müge Anlı'da ilişki sarmalı! 'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

Müge Anlı'da ilişki sarmalı! 'Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm'

Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!

Erdoğan'dan ilk kez oy kullanacaklara sürpriz!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Üzüm asmasına kızdı 10 günde yaptı! Gören şaşıp kalıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Antalya'da liseli dehşeti! İşkence 6 dakika 53 saniye sürdü

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suç makinesi bu sefer kaçamadı!

Suç makinesi bu sefer kaçamadı!

Ferhat Göçer klip çekiminde kaza geçirdi!

Ferhat Göçer klip çekiminde kaza geçirdi!

Gören şaşkına döndü! 'İlk kez şahit olduk'

Gören şaşkına döndü! 'İlk kez şahit olduk'

Deniz Akkaya, Seren Serengil hakkında tedbir kararı aldırdı

Deniz Akkaya'dan Seren Serengil'e büyük darbe!

FETÖ üyesinden iğrenç ahlaksızlık! Erkek çocukla basıldı

FETÖ üyesinden iğrenç ahlaksızlık!

Öz baba rezaleti! 'Sen benimsin dedi, kardeşlerim ölmesin diye sustum'

İzmir'de baba rezaleti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.