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Kaçış Planı 3 filmi ne zaman çekildi? Kaçış Planı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

26.05.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında yerini alan Kaçış Planı filmi 2019 yılında gösterime girdi. Serinin 3. filmi olan bu filmin başrolünde dünyaca ünlü oyuncu Sylvester Stallone yer alıyor. Peki Kaçış Planı 3 filmi ne zaman çekildi? Kaçış Planı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kaçış Planı 3 filmi ne zaman çekildi? Kaçış Planı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler?

Dram ve gizem türündeki Kaçış Planı 3 filminin başrolünü dünyaca ünlü isimler paylaşıyor. John Herzfeld tarafından yönetilen bu film seyircilerden çok sayıda beğeni aldı. Filmin hikayesi Miles Chapman ve John Herzfeld tarafından yazıldı. Peki Kaçış Planı 3 filmi ne zaman çekildi? Kaçış Planı 3 konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaçış Planı 3 filminde Breslin ve ekibinin hikayesi işlenir. Hong Kong temelli bir teknoloji güvenlik şirketinin uzmanlığı yürüten bir adamın kızı kaçırılmıştır. Standart bir fidye isteme durumu gibi görünmektedir. Kızın sağ salim geri getirilmesi için güvenlik uzmanı Ray Breslin ve ekibinin yardımına başvurulur. Breslin ve ekibi kaçırılma hakkında daha derine indikçe suçluların eski düşmanlarından birinin acımasız oğlu olduğunu keşfederler. Kaçırılan kızın, "Şeytan'ın İstasyonu" olarak bilinen, devasa ve zorlu bir Letonya hapishanesinden kurtarılması gerekmektedir. Ancak ekip işi aldıktan sonra Breslin'in kız arkadaşı da kaçırılıp aynı hapishaneye götürülür.

KAÇIŞ PLANI 3 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Sylvester Stallone
Dave Bautista
50 Cent


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