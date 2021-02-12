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Kaçmanın imkansız olduğu düşünülen Alcatraz Hapishanesi’nden firar eden 3 mahkumun akılalmaz planı

Seray Üstün Seray Üstün 12.02.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Kaçmanın imkansız olduğu düşünülen Alcatraz Hapishanesi’nden firar eden 3 mahkumun akılalmaz planı

Bir dönem Amerika’nın korkulan hapishanelerinden birinin bulunduğu Alcatraz Adası, son derece zengin bir tarihe sahiptir. Hollywood filmlerine de konu olan San Francisco Körfezi tüm dünyada bilinen bir noktaya dönüşmüştür. Körfezin batı kıyısında bulunan ‘İmkansızlar Hapishanesi’ olarak da isimlendirilen cezaevi ilgi çekici bir hal almıştır. Dünyanın en korkunç hapishanesi olarak bilinen bu yerden yaptıkları dahice plan ile kaçmayı başaran 3 mahkumun hikayesini sizler için araştırdık.

1861-1963 yılları arasında hapishane olarak kullanılan Alcatraz Adası her zaman kaçmanın imkansız olduğu bir nokta olarak görüldü. Yalnızca azılı suçluların gönderildiği bu hapishane özel güvenlik önlemleriyle kuşatılmıştı. Mahkumlara sosyal anlamda çok az hak tanınıyordu. Dört tarafı denizlerle çevrili Alcatraz Hapishanesi, diğer yerlere kıyaslandığında çok sayıda katı kurala sahipti. Mahkumların her biri günün 23 saatini hücrelerinde geçirmek zorundaydı. Deniz köpek balıklarıyla doluydu ve su buz gibiydi. Alcatraz, mahkumların soğuk suya karşı direncinin olmaması için banyodan özellikle sıcak su akıtıyordu. Alcatraz’dan kaçmak imkansız olarak kabul ediliyordu. Makhumlar 13 kez kaçma girişiminde bulunmuş olsa da bir sonuca varamamıştı. Ancak bu istatistik Frank Morris, John Anglin ve Clarence Anglin tarafından yapılan 14. firar girişiminde bozuldu.

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Tarihe damga vuran bu kaçış planı sırasında aslında bu üçlünün yanında bir mahkum daha vardı. Kaçmak için detaylı bir plan yapan mahkumlar ilk olarak hücrelerinde bulunan mazgalları çıkarttılar ve yemekhaneden çaldıkları kaşıklarla duvarı kazmaya başladılar. Fark edilmemek için ise söktükleri mazgalların yerine kağıttan yaptıkları sahte mazgalları taktılar. Planın en can alıcı noktası ise duvardan çıkan taşları ve tozları kağıt ile hamur haline getirdikleri kısımdı. Çünkü bu hamurdan kaçtıktan sonra yataklarına koymak üzere sahte kafa yaptılar. Hatta bu kafalara kendi saçlarını ekleyerek kaş ve bıyık bile koydular.

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Kaçış günü geldiğinde 4 kişilik ekipten 1’i cesaret edemedi ve firarı FRank Morris ile Anglin kardeşler gerçekleştirdi. Üç isim ilk olarak kazdıkları mazgallardan çıkarak önce koridora oradan da havalandırmaya tırmanarak çatıya ulaştılar. Yağmurluklarından can yeleği yapan isimler kendilerini serin suay bırakarak gözden kayboldular. FBI başta olmak üzere hiçbir güvenlik gücü onlara ulaşamadı. Bunun üzerine Alcatraz Hapishanesi firardan 1 yıl sonra kapatıldı.

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