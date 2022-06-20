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Kaçtığı cehennemi anlattı! ''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

20.06.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole Mafi, çoğu çocuğun doğuştan beyinlerinin yıkandığını iddia ettiği bir Mormon grubu olan çok eşli tarikatın en büyük çocuklarından biriydi. 17 yaşında tarikattan ayrılan ve hayata yeniden başlayan Nicole, bir tarikatta yaşamanın nasıl bir şey olduğunu ve ailesinden kaçma deneyimini anlattı.

Kaçtığı cehennemi anlattı! ''Beynimi yıkayan Mormon tarikatından tam 200 kardeşim var''

Kingston çokeşli grubunun kötü şöhretli lideri Paul Kingston'ın kızı Nicole Mafi, 17 yaşındayken gruptan ayrılmadan önce çocukluğunun çoğunu Utah'ta geçirdi. Genç kadın, internette yayınladığı bir videoda grupta tarikatta olduğu zamanları anlattı ve nasıl beyninin yıkandığını açıkladı.

ÇIKIŞ YOLU ARADI

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"Babamın Tanrı'nın sözcüsü olduğuna inanıyordum. Aslında onunla hiçbir sorunum yoktu, onun iyi bir insan olduğuna ve muhtemelen elinden gelenin en iyisi olduğuna inanıyordum. Ama altı yıl sonra aralarından ayrıldım." dedi. Nicole, tarikatın içinde doğduğu için ona öğretilenlerle çelişecek hiçbir şey bulamadığını söyledi. Ancak 15 yaşında koleje gittiğinde, bir çıkış yoluna ihtiyacı olduğunu fark etti.

FEN DERSLERİ KURTARDI

Tarikatta aşılanan inancın bir şeyler hakkında düşünme biçimini de şekillendirdiğini söyleyen Nicole, bu durumun eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini engellediğini anlattı. ''Kolej, ailem tarafından kapatılan eleştirel düşünme becerilerimi yıkmama ve geliştirmeme gerçekten yardımcı olan şeydi. Fen derslerim beni gerçekten kurtardı çünkü size problem çözmenin bilimsel yöntemini öğretiyorlar.'' dedi.

ANNESİ 5 NUMARALI EŞ

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Nicole'ün babası Paul Kingston'ın 27 eşi var ve her birinin 10'dan fazla çocuğu olduğu tahmin ediliyor. Başka bir videoda Nicole, babasının 200 ila 300 çocuğu olduğunu tahmin ettiğini belirtiyor. Annesinin 5 numaralı eş olduğunu ve 11 çocuğu olduğun söyleyen Nicole, bu çocukların en büyüğü.

TEKRAR KANDIRDILAR

Genç kadın, 17 yaşındayken tarikattan ayrıldığında yanında kalabileceği bir arkadaş buluncaya kadar bir ay boyunca evsiz kaldı. Ailesiyle görüştüğünde yeniden geri dönmesi için beynini yıkadılar. Ancak 18 yaşında tekrar ayrıldı ve yeni bir hayata başladıktan sonra bir daha arkasına bakmadı.

Şimdi evli bir kadın olan Nicole, bir aile kurduğunu ve kısa süre önce kendi hayatına başlamak ve kendi işini yapmak için Missouri'ye taşındığını söyledi.


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