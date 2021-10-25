Kadayıflı karides tarifi nasıl yapılır? MasterChef kadayıflı karides tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye izleyicisi tarafından kadayıflı karides yemeği tarifi merak ediliyor. 24 Ekim'de MasterChef’in eleme gecesinde, eleme adayları Somer Şef'in özel tarifi olan yemeği en iyi şekilde yapmak için yarıştı. Peki kadayıflı karides tarifi nasıl yapılır?

KADAYIFLI KARİDES NASIL YAPILIR?

KADAYIFLI KARİDES MALZEMELERİ



Muhammara Sos:

50 gr ceviz

1 çay kaşığı isot (veya acı pul biber)

1 çay kaşığı kimyon

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet kırmızı kapya biber (veya 1 adet kırmızı dolmalık biber)

2 diş sarımsak, hafif fırınlanmış

1 yemek kaşığı gochujang

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

20 adet nar tanesi

8 adet jumbo karides

1 yemek kaşığı sadeyağ

½ portakal suyu

1 çay kaşığı portakal kabuğu rendesi

100 gr tel kadayıf

Süsleme için;

2 çay kaşığı sumak

Nar ekşisi için;

Bal

3 adet nar

KADAYIFLI KARİDES TARİFİ...

İlk olarak muhammara sosu yapın. Zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. (Daha hafif bir sarımsak tadı tercih ediyorsanız sarımsağa aynı işlemi uygulayın.)

Biberleri bir kâseye alın, terlemesi için üzerlerini streç filmle kapatıp bekleyin. Biberlerin kabuğunu soyun, sap ve çekirdeklerini çıkarın, kaba şekilde doğrayın.

Doğradığınız biberleri sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve geri kalan zeytinyağını blendera ekleyin ve 15 saniye taneli bir ezme yapın. Nar tanelerinin yarısıyla karıştırın.

Fırını daha önceden 180°C’ye ısıtın.

Karideslerin kafasını ayırın. Bunu yapmanın en iyi yolu, karidesi bir elinizle tutup düzleştirerek diğer elinizle başını 90° çevirerek kafayla birlikte siyah çizgisini de çıkarmaktır. Karideslerin kabuğunu soyun ama kuyruğunu üzerinde bırakın.

Sadeyağı bir tavada ortalama ateşte hafifçe (parmağınızı içine sokabileceğiniz sıcaklıkta) ısıtın.

Portakal suyunu ve portakal kabuğunu da ekleyin.

Tel kadayıfı bir kâseye koyup sadeyağ karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın, parmaklarınızın arası yağlanmaya başladığında tamamen yumuşamış demektir. Tel kadayıf yumuşadığında 1 cm genişliğinde kurdele haline getirin.

Tel kadayıf kurdelesini, karidesin kuyruğundan başlayarak tüm eti boyunca sararak katlayın. Sarma işlemini düzenli ve iyice piştiğinden emin olmak için tek kat halinde sararak yapın.

Karidesleri fırın tepsisine dizip tel kadayıflar altın sarısı renk olana kadar yaklaşık 5 dakika fırınlayın. Fırınınız eşit pişmiyorsa pişirme sırasında tepsiyi bir tur çevirin.

Narın suyunu sıkıp, bir tavaya alıp içine bir çay kaşığı kadar bal ekliyoruz. Nar ekşisi kıvam alana dek kısık ateşte çektiriyoruz.

1 tepeleme yemek kaşığı dolusu sosu tabağa yayın. Her sosun üzerine ise iki tane karidesi kuyrukları yukarı gelecek şekilde oturtun. Üzerine biraz sumak ve birkaç nar tanesi koyarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

