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Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri neler?

19.10.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevilerek tüketilen sütlü tatlılardan biri olan kadayıflı muhallebi evde oldukça kolayca hazırlanabilir. Kadayıflı muhallebi hazırlarken tel kadayıfı, çıtır olması ve kolay kavrulması için derin dondurucuda bekletebilirsiniz. Kadayıfı küçük parçalara ayırdıktan (kırdıktan) sonra orta ateşte kavurabilirsiniz. İşte kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri...

Kadayıflı muhallebi nasıl yapılır? Kadayıflı muhallebi malzemeleri neler?

Hafif ve ağızda dağılan enfes lezzetiyle kadayıflı muhallebi tatlıların vazgeçilmezi arasında yer alıyor. Kadayıflı muhallebi yaparken 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi, 3 yemek kaşığı mısır nişastası, 300 gram tel kadayıf gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. İşte kadayıflı muhallebi tarifi ve malzemeleri...

KADAYIFLI MUHALLEBİ İÇİN MALZEMELER

Kadayıf için:

  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • 300 gram tel kadayıf
  • 5 yemek kaşığı toz şeker
  • 1,5 su bardağı dövülmüş ceviz içi

Muhallebisi için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya
  • 3 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 1 kutu krema
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker

KADAYIFLI MUHALLEBİ NASIL YAPILIR?

Kadayıflı muhallebi yapmak için kadayıfı ince ince kırın, geniş bir kaba alarak ufalayın. Tereyağını teflon tencerede eritin. Kadayıf ve şekeri ilave edin ve tahta kaşıkla karıştırarak kavurun. Kadayıf altın sarısı rengini aldığında 1,5 su bardaşı dövülmüş ceviz ilave edin ve karıştırın. Tüm malzemeleri geniş bir kaba alarak soğumaya bırakın.

Muhallebiyi hazırlamak için 1 litre süt, 4 yemek kaşığı un, 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı mısır nişastasını bir tencereye alın ve çırpın. 1 yumurta sarısı ilave edip yeniden karıştırın ve ardından kaynayıncaya dek pişirin. Muhallebi pişince ocaktan alın ve 15-20 dakika soğumasını bekleyin. Muhallebi soğuyunca muhallebiye 200 ml (bir kutu) krema ve vanilya ekleyin ve karıştırın. Sonrasında kadayıfların yarısını yayvan bir kaba yayın. Kadayıfların üzerine muhallebinin tamamını gezdirin. Kadayıfların kalanını ise muhallebinin üzerine eşit şekilde dağıtın. Afiyet olsun...


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