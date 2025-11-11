Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra kefaletle serbest! Ne kadar ödedi?

Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'ten beri tutuklu bulunduğu Lübnan’da 893 bin dolarlık kefalet ile serbest bırakıldı.

Kaddafi'nin oğlu 10 yıl sonra kefaletle serbest! Ne kadar ödedi?

Libya'nın öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Hannibal Kaddafi'nin Lübnan’da yaklaşık 10 yıldır devam eden tutukluluğu sona erdi. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Hannibal Kaddafi avukatlarının 893 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemesinin ardından Beyrut’taki cezaevinden tahliye edildi.

Kaddafi nin oğlu 10 yıl sonra kefaletle serbest! Ne kadar ödedi? 1

Tahliye kararının, Lübnanlı Yargıç Zahir Hammade’nin 6 Kasım'da Hannibal Kaddafi'nin kefalet bedelini 11 milyon dolardan yaklaşık 900 bin dolara düşürerek kefaletle serbest kalma talebini onaylanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

LÜBNAN'DA TUTUKLANMIŞTI

1975 doğumlu olan Hannibal Kaddafi, Aralık 2015'te Suriye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldıktan sonra Lübnan'a götürülmüş ve burada tutuklanmıştı. Hannibal Kaddafi'nin Lübnanlı Şii lider Musa el-Sadr'ın Libya'da öldürüldüğü şüphesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandığı açıklanmıştı.

Kaddafi nin oğlu 10 yıl sonra kefaletle serbest! Ne kadar ödedi? 2

Lübnan'daki Şii toplumu El-Sadr'ın 1978’de Libya'da ortadan kaybolmasından Kaddafi rejimini sorumlu tutmuş, eski Libya yönetimi ise El-Sadr ve beraberindekilerin Trablus'tan ayrılarak İtalya'ya gittiklerini savunarak suçlamaları reddetmişti.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişiyi öldürdü, ifadesi kan dondurdu! Hamam böceği detayı...İki kişiyi öldürdü, ifadesi kan dondurdu! Hamam böceği detayı...
O ülke sosyal medyayı yasaklıyor! Yaş sınırı getiriyor...O ülke sosyal medyayı yasaklıyor! Yaş sınırı getiriyor...

Anahtar Kelimeler:
Muammer Kaddafi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

Balıkesir'deki 4.9'luk deprem sonrası çarpıcı açıklama

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

10 Kasım paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

Beşiktaş ve Galatasaray'dan bahis oynayan futbolcular var! Necip Uysal, Ersin Destanoğlu, Eren Elmalı ve Metehan Baltacı... Oyuncuları kaç maç ceza bekliyor? İşte o kural!

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

30 yıl sonra çocukluk aşkıyla sevgili oldu! Dudak dudağa poz

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

İslam Memiş'ten altın çıkışı! 'Tam olarak bitmedi' Bu hafta için fiyat verdi

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

Fiyatı 7 aydır 10 TL 'Sudan ucuz' Durumu türkü söyleyerek anlattı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.