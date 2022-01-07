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Kaderimin Oyunu neden yok, final mi oldu? Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümü ne zaman?

07.01.2022 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'de her Cuma ekrana gelen Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı. Başrollerinde Akın Akınözü, Öykü Karayel gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı dizinin neden yayınlanmadığı ise merak konusu oldu. Peki Kaderimin Oyunu neden yok, final mi oldu? Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümü ne zaman? İşte merak edilenler...

Kaderimin Oyunu neden yok, final mi oldu? Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölümü ne zaman?

Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Meriç Aral, Akın Akınözü, Sarp Apak ve Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin sıkı takipçileri final olup olmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor. Peki Kaderimin Oyunu yeni bölüm neden yok?

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NEDEN YOK?

Kaderimin Oyunu dizisinin yeni bölümü bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. Yılbaşı haftasında dizilerin bir ekran arası vermesi nedeniyle dizinin yeni bölümü gelecek günlerde ekranda olacak.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İlgiyle takip edilen Kaderimin Oyunu dizisi 14 Ocak 2021 tarihinde ekranlarda yer alacak.

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide Asiye’nin yıllar sonra Cemal’le karşılaşması ikisi içinde büyük bir yıkım olmuştur. Hastanede yoğun bakımda yatmakta olan Mahir, Asiye’nin çocuklarını korumak için söylediği yalanla kendini hiç düşünmediği bir oyunun içinde bulur. Harun’un senelerdir sakladığı büyük sır da gün yüzüne çıkarken, herkesin yüzleştiği bu gerçek, Demirhanların bütün dengelerini kökünden değiştirmiştir.

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