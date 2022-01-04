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  4. Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

04.01.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Öykü Karayel ve Akın Akınözü'nün paylaştığı Kaderimin Oyunu dizisinde hayat verdiği Nergis karakteriyle adından söz ettiren genç oyuncu Iraz Akçam, sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topladı.

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

Kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Esra Dermancıoğlu, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Dizide Asiye ve Cemal çiftinin kızları Nergis'e hayat veren genç oyuncu Iraz Akçam, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Iraz Akçam, Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alıyor.

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

2016 yılında kadrosunda Mesut Akusta, Ece Uslu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Karagül dizisiyle ekran macerasına başlayan Akçam, sonrasında Kayıtdışı dizisinde rol aldı.

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel'in kızı Nergis'e hayat veren genç yıldız, kabiliyetiyle izleyiciden tam puan aldı.

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!

Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla hayran bıraktı!


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Anahtar Kelimeler:
Akın Akınözü Öykü Karayel
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