Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam Instagram pozlarıyla kendine hayran bıraktı!

Kadrosunda Akın Akınözü, Öykü Karayel, Esra Dermancıoğlu, Sarp Apak ve Meriç Aral gibi isimlerin yer aldığı Kaderimin Oyunu dizisi, ilk bölümünden itibaren yoğun ilgiyle karşılaştı. Dizide Asiye ve Cemal çiftinin kızları Nergis'e hayat veren genç oyuncu Iraz Akçam, Instagram pozlarıyla dikkat çekti.

1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Iraz Akçam, Kadir Has Üniversitesi'nde Tiyatro eğitimi alıyor.

2016 yılında kadrosunda Mesut Akusta, Ece Uslu ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Karagül dizisiyle ekran macerasına başlayan Akçam, sonrasında Kayıtdışı dizisinde rol aldı.

Şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde Öykü Karayel'in kızı Nergis'e hayat veren genç yıldız, kabiliyetiyle izleyiciden tam puan aldı.



