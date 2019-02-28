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Kadıköy'deki kesik bacaklarla ilgili yeni gelişme! Cesedin gövdesi de bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 28.02.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kadıköy’de çöp konteynerinde bulunan kesik bacaklar cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan zanlının gövde kısmını Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde yol kenarında bulunan refüje attığı attığı ortaya çıktı. Ekiplerin kalan parçaları bulma konusunda çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kadıköy'deki kesik bacaklarla ilgili yeni gelişme! Cesedin gövdesi de bulundu

İstanbul Başakşehir’de bulunan işyerinde amcasını silahla öldürerek cesedini parçalayan F.Ö., Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından dün gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilmişti.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği ve cesedi parçalayarak İstanbul’da çeşitli noktalarda attığı ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda Cinayet Büro Amirliği’nin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rıfat Rıza Öztürk’e ait cesedin gövdesini Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü öncesinde bulunan refüjün kenarında bulundu.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Rıfat Rıza Öztürk’e ait gövde, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

DİĞER PARÇALAR ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Rıfat Rıza Öztürk’e ait kafa ve kolların ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kadıköy, Hasanpaşa’da bulunan kafede ceset parçalarını kutu ve poşetlere konarak çöp konteynerine atıldığını tespit eden ekiplerin, kalan parçaların hangi katı atık tesisine gitmiş olabileceğini araştırdığı kaydedildi.

Katı atık tesisinin tespit edilmesinin ardından özel eğitimli kadavra köpekleriyle ceset parçalarının aranacağı öğrenildi. (İHA)

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kadıköy kesik bacak cinayet istanbul

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