Kadıköy'deki 'makasçı' çift için karar verildi

D-100 karayolunun Uzunçayır mevkisinde iki farklı otomobille seyir halindeyken zincirleme kazaya sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Ş. ve eşi Betül Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Savcılık ifadelerinin ardından, Betül Ş. "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle, Ahmet Ş. ise "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (AA)
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