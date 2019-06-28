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Kadıköy'deki 'makasçı' çift için karar verildi

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HABER  | 28.06.2019 23:33 | Son Güncelleme

Kadıköy'de makas atarken zincirleme trafik kazasına neden olan Ahmet ve Betül Ş. hakim karşısına çıktı. Makasçı çift yurt dışı yasağı konularak, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kadıköy'deki 'makasçı' çift için karar verildi

D-100 karayolunun Uzunçayır mevkisinde iki farklı otomobille seyir halindeyken zincirleme kazaya sebep oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet Ş. ve eşi Betül Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından, Betül Ş. "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanması talebiyle, Ahmet Ş. ise "trafiğin güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. (AA)

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Yarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldularYarış sırasında makas atarken zincirleme kazaya neden oldular
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Anahtar Kelimeler:
kadıköy makas zincirleme kaza

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