Kadim kent Diyarbakır köprüleriyle de turizmde gözde

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Batman Çayı üzerinde yer alan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Malabadi Köprüsü, 40,86 metrelik sivri kemeri ile dünyanın en uzun taş kemere sahip köprüsü özelliğini taşıyor.

Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen tarihi surları ve Hevsel Bahçeleri, camileri, kiliseleri, hanları, evleri ve çarşılarıyla ön plana çıkan 612 kültür varlığını geleceğe taşıyan kadim kent Diyarbakır, medeniyetlerin geçiş yolunda bulunan köprüleriyle de göz dolduruyor.

Artuklu medeniyetinin eserlerinden olan ve yaklaşık 9 asırdır kullanılan, odaları ve üzerindeki figürleriyle ayakta duran, efsanelere ve aşk hikayelerine konu olan, adına şarkılar yazılan tarihi yapı, günümüzde film ve dizi çekimlerinde de tercih ediliyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inanç ve gastronomi turizminde önemli bir yere sahip olan Diyarbakır'ın tarihi ve mimari yapılarıyla da özel bir il olduğunu söyledi.

Mervaniler döneminde 1065 yılında Übeyd oğlu Yusuf isimli bir mimar tarafından inşa edildiği üzerindeki kitabeden öğrenilen, medeniyetlere yol olan köprünün yapımında kentin mimarisinin korunmasında önemli yer tutan bazalt taşı kullanılmış.

Artuklu medeniyetinin eserlerinden olan ve yaklaşık 9 asırdır kullanılan, odaları ve üzerindeki figürleriyle ayakta duran, efsanelere ve aşk hikayelerine konu olan, adına şarkılar yazılan tarihi yapı, günümüzde film ve dizi çekimlerinde de tercih ediliyor.

Malabadi Köprüsü ve Ongözlü Köprü'nün Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü arasında yer almasının önemine değinen Bağlıkaya, "Bin yılı aşkın tarihe, efsanelere ve aşk hikayelerine konu olan, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesine konu ettiği mekanlar. Dolayısıyla kültürel varlık olarak önemli yerler." diye konuştu.

Turizm yönünden var olan değerlerin öne çıkarılması gerektiğini belirten Bağlıkaya, "Bunların hepsini öncelikle kendi vatandaşlarımıza anlatmamız gerekiyor ki bu değerler yaşasın ve bundan sonraki nesillere devam etsin, yabancı turistler de bu sayede mümkün olduğunca buraları daha fazla tanısın." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'IN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt da 13 köprünün bulunduğu listede Diyarbakır'dan 2 eserin de yer almasının mutluluk verici olduğunu söyledi.

Köprülerin fiziksel yapısı ve tarihsel dönemleri hakkında bilgi veren Yurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığının listesinde ilimizden 2 köprünün de olması gurur verici. İlimizin hem tanıtımına hem turizmine hem de kültürüne katkı sağlayacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

