Kadın 24. yeni bölümü: Şirin, gördüklerini Bahar'a söyleyebilecek mi?

Kadın 24. yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş başladı. Fox TV'de salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisinde başrollerde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk yer alıyor. Sarp'ın eski mahallesini ziyaret etmesi ve telefoncuda Şirin ile karşılaşması sonrasında olaylar nasıl gelişecek merak ediliyor. Sarp'ın zorla tutup götürdüğü mezarlıkta ablasını ve çocuklarının isimleri yazılı mezarları görmesi Şirin'i şok etmişti. Telefonda görüşmek için aradığı ablasına bunları ve Sarp'ın yaşadığını anlatacak mı? Sarp, arkasında çevrilen olayları çözebilecek mi?

KADIN 24. YENİ BÖLÜMÜ

Alp’i gören Şirin büyük bir şok içindedir ve ne yapacağını bilemez. Bahar ise tüm olanlardan habersiz kendine yeni bir sayfa açmıştır. Arif’in moralinin bozuk olduğunu fark eden Bahar, her kötü gününde yanında olan Arif’in yanında olmak ister. Arif ise duygularını artık kontrol edememeye ve Bahar’ı kıskanmaya başlar.

Şirin’in iliğinin Bahar ile uyuştuğunu öğrenen Jale ise onları bu duruma nasıl ikna edeceğini düşünmektedir. Amerika’ya gitme sürecinde öğrendiği şey ile de Pırıl’ın tüm dünyası başına yıkılacaktır.

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI