Kadın 27. son bölüm izle: Şirin ve Sarp yüzyüze! (Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! )

Kadın 27. son bölümü, dün akşam Fox TV'de izleyicisi ile buluştu. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın dizisi Salı akşamları ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Son bölümden sonra Kadın 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kadın son bölümde Şirin, Sarp'ın yaşadığını kimseye söylememesi için kaçırılır ve ailesi tehdit edilir. Şirin, serbest kaldıktan sonra annesine olayları anlatır. Fakat Hatice hanım, Şirin'in hayal gördüğünü sanarak doktorunu arar. Fakat Şirin'in detayları anlatması ile annesi sonunda ikna olur. Kadın 28. yeni bölüm fragmanında ise Hatice Hanım'ın sorusu Şirin'i zor durumda bırakır "Sarp, nasıl Bahar ve çocukların öldüğünü sanıyor". İşte Kadın son bölümde yaşananlar ve Kadın 28. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 27. SON BÖLÜMÜ

Kadın son bölümde; Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir.