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Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'a Sarp'ın yaşadığını söyleyecekler mi? (Kadın son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 24.05.2018 12:13 | Son Güncelleme

Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı günlerinin en çok dizisi olan Kadın yeni bölüm fragmanında Enver, Yeliz ve Ceyda, Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeli mi diye tartışıyorlar. Diğer taraftan Pırıl, Sarp'ın karısının ve çocuklarının yaşadığını öğreneceğin korkusu içindedir. Suat, Pırıl ile Şirin'i tanıştırıyor. Şirin'in Bahar ile Sarp'ın birbirlerinden haberdar olmamaları için yardımcı olacağını söylüyor. İşte Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı...

Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'a Sarp'ın yaşadığını söyleyecekler mi? (Kadın son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Salı günleri ekrana gelen ve reyting sıralamasında birinci sırada olan Kadın dizisinde düğüm çözülecek mi? Kadın son bölümde Enver, Sarp'ın yaşadığını öğrendikten bunu Yeliz ve Ceyda ile paylaşıyorlar. Aralarında acaba bunu Bahar'a söylesek mi diye düşünüyorlar. Diğer yandan Suat, Pırıl'ı sakinleştirmek için Şirin ile tanıştırıyor. Ve Yeliz, Enver ve Ceyda, Bahar'ın karşısına çıkıyorlar. Acaba bu sefer Bahar, Sarp'ın yaşadığını öğrenebilecek mi? Yeliz, gerçeği ona söyleyebilecek mi? İşte Kadın 31. yeni bölüm 2. fragmanı...

KADIN 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın yeni bölüm ilk fragmanında izleyicileri merak içinde bıraktı. Son bölümde kendisi ile görüşmeyi kabul eden Sarp ile buluşmaya giden Enver, Suat'ın hazırladığı tuzaktan habersizdir. Bu görüşme sırasında Enver'e ne oldu merak ediliyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?


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