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Kadın 31. yeni bölüm 3. fragmanı: Bahar, Sarp ile karşı karşıya! (Kadın son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 25.05.2018 08:52 | Son Güncelleme

Kadın 31. yeni bölüm 3. fragmanı da yayınlandı. Salı günü ekrana gelen son bölüm sonrasında Kadın yeni bölüme dair 3. fragmanı Fox TV'de paylaşıldı. Kadın yeni bölüm 3. fragmanında Arif, Ceyda'nın da ısrarı ile sonunda Bahar'a açılmaya karar verir. Ve ona, onu hastalığı ve iki çocuğuya birlikte sevdiğini söyler. Bundan sonra gittikleri hastanede Sarp ile karşı karşıya gelirler. Fakat arabanın içindeki Bahar, Sarp'ı görebildi mi? İşte Kadın 31. yeni bölüm 3. tanıtımı...

Kadın 31. yeni bölüm 3. fragmanı: Bahar, Sarp ile karşı karşıya! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 31. yeni bölüm 3. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Salı günü ekrana gelen son bölümden sonra Kadın yeni bölüm 3. fragmanı da çıkması hayranlarını şaşırttı. İlk fragmanda Suati Enver'i öldürttü mü diye merak edilirken yeni bölüm 2. fragmanda ise Yeliz "Acaba Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söyleyebilecek mi?" sorusunu sordurdu. Kadın yeni bölüm 3. fragmanında ise Arif, sonunda Bahar'a hissettiklerini söylüyor. Bahar ise Arif'in söylediklerinden mutlu oluyor. Daha sonra Arif, Ceyda ve Bahar, hastaneye giderken Sarp, karşılarında beliriyor. Gece saatlerinde olan bu olayda Bahar, Sarp'ı görebildi mi? Yoksa bir rüya mı? İşte Kadın 31. yeni bölüm 3. fragmanı...

KADIN 31. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI

KADIN 31. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

Kadın yeni bölüm 2. fragmanında Enver, Yeliz ve Ceyda, Sarp'ın yaşadığını Bahar'a söylemeli mi diye tartışıyorlar. Diğer taraftan Pırıl, Sarp'ın karısının ve çocuklarının yaşadığını öğreneceğin korkusu içindedir. Suat, Pırıl ile Şirin'i tanıştırıyor. Şirin'in Bahar ile Sarp'ın birbirlerinden haberdar olmamaları için yardımcı olacağını söylüyor.

KADIN 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın yeni bölüm ilk fragmanında izleyicileri merak içinde bıraktı. Son bölümde kendisi ile görüşmeyi kabul eden Sarp ile buluşmaya giden Enver, Suat'ın hazırladığı tuzaktan habersizdir. Bu görüşme sırasında Enver'e ne oldu merak ediliyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sarp’ın yaşadığını öğrenen Enver ne yapacağını bilemez. Tüm yaşananlardan sonra Bahar’dan hiçbir şey saklamamak için kendine bir söz veren Enver, Sarp ile görüşmek için elinden geleni yapar. Sarp ile tek bağlantısı olan Levent, Şirin’in Sarp’a olan tavrından rahatsız olur ve artık ona yardım etmek istemediğine karar verir.

KADIN SON BÖLÜM İZLE

Nisan ve Doruk ise çok sevdikleri Arif abilerinin duygularını fark etmeye başlar. Pırıl’ı sürekli tehdit eden Jülide, elinde güçlü bir koz olması için Bahar’ın yanına gider. Bundan şüphelenen Bahar’ın aklında ise bir soru işareti oluşur. Sarp hayatta mı?


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